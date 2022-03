Folyamatosan frissül



Már nem az oroszok ellenőrzik Herszon egyes részeit - állítja egy szakértő

AZ UKRÁN CSAPATOK ELLENTÁMADÁSA UTÁN AZ OROSZOK MÁR NEM TARTJÁK TELJES ELLENŐRZÉSÜK ALATT A DÉL-UKRAJNAI HERSZON VÁROSÁT

– közölte egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő.

A várost a háború első hetében sikerült az orosz haderőnek elfoglalni, most azonban úgy tűnik, hogy fokozatosan kiszorulnak Herszonból.

Nem tudjuk pontosan megerősíteni, hogy jelenleg ki irányítja Herszont, de a lényeg az, hogy nem tűnik olyan szilárdnak az orosz irányítás, mint korábban. Az ukránok megpróbálják visszavenni Herszont

- mondta a védelmi tisztviselő újságíróknak. Ha Oroszország elvesztené Herszont, az nagy visszalépést jelentene és megnehezítené a fekete-tengeri odeszai kikötő elfoglalására irányuló kísérleteket.

Oroszország cáfolja, hogy foszforbombákat vetett volna be Ukrajnában

VOLODIMIR ZELENSZKIJ AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY AZ OROSZ CSAPATOK FOSZFORBOMBÁKAT HASZNÁLTAK AZ ORSZÁGA ELLENI TÁMADÁSOK SORÁN.

Ma reggel foszforbombákat használtak. Orosz foszforbombákat. Felnőtteket és ismét gyerekeket öltek meg

- nyilatkozta az ukrán elnök. Ezt az orosz külügyminisztérium kategórikusan cáfolta. A foszforbombák rendkívül mérgezőek, ugyanis a foszfor oxigénnel érintkezve súlyos égési sérüléseket tud okozni.

Mintegy 25 ezer ukrán menekültet regisztráltak Belgiumban



Belgiumban 24 369 ukrán menekültet regisztráltak Oroszország ukrajnai háborújának kezdete óta - közölte Sammy Mahdi belga menekültügyi államtitkár pénteken.



A La Libre Belgique című, francia nyelvű napilap beszámolója szerint az Ukrajnából Belgiumba érkező menekültek száma napról napra növekszik.



Amíg március elején naponta mintegy száz, a hónap közepén pedig közel hatszáz ukrán állampolgárt vettek jegyzékbe, addig csütörtökön már 1756 embert regisztráltak Belgiumban. Az ukrajnai menekülteket a brüsszeli Heysel stadion közelében található központban fogadják. A befogadóközpontban szállás és élelmiszerek mellett orvosi ellátást is nyújtanak a háború elől menekültek számára. A szálláshelyeken játszószoba működik, az édesanyáknak elkülönített helyiségek állnak rendelkezésükre a szoptatáshoz és a csecsemők tisztába tételéhez.



A helyi hatóságok szórólapon adnak tájékoztatást a menekültügyi eljárás menetéről, a befogadóközpont működéséről, valamint segítséget nyújtanak a szétszakadt családoknak hozzátartozóik megtalálásában.



Az Oroszország Ukrajna elleni, február 24-én kezdett háborúját követően közölt becslések szerint Belgium mintegy 200 ezer menekültet tud befogadni.



Az ENSZ friss adatai szerint legkevesebb 3 millió ukrajnai állampolgár hagyta el országát február 24. óta.



Az ukrán külügyminiszter szerint teljesen semmiben sem egyeztek meg Moszkvával



Pénteken Erdogan és Zelenszkij telefonon beszéltek egymással.



Kuleba az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott kommentárjában leszögezte, hogy "Ukrajnában egyetlen hivatalos nyelv van és lesz, ez pedig az ukrán". Kifejtette, hogy a küldöttségek alcsoportjaiban sok különböző kérdésről tárgyalnak egyszerre. A tárgyalási folyamat szavai szerint nagyon nehezen megy.



A külügyminiszter kiemelte, hogy az ukrán delegáció határozott álláspontot képvisel, és nem mond le a követeléseiről. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna mindenekelőtt ragaszkodik a tűzszünet életbe léptetéséhez, valamint biztonságának és területi egységének garantálásához.



Kuleba egyúttal köszönetét fejezte ki Törökországnak és Erdogan elnöknek a politikai és humanitárius segítségnyújtásért, valamint a háború befejezésére tett diplomáciai erőfeszítésekért. Hozzátette: Ukrajna folytatja a párbeszédet Törökországgal és minden érdekelt féllel annak érdekében, hogy "ukrán földön helyreálljon a béke".

"Reméljük, hogy Ukrajna barátjaként és stratégiai partnereként Törökország is változatlanul minden irányban támogat minket. Megragadva az alkalmat, arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az Oroszország elleni újabb szankciók bevezetése és Ukrajna védelmi képességének megerősítése sem kevésbé fontos tényezők az orosz hadigépezet megállítása, illetve a tárgyalásokon a kívánt előrelépés elérése érdekében. Senki sem kérdőjelezheti meg ezt a háromoldalú stratégiát, amelynek részei a szankciók, a katonai támogatás és tárgyalások" - összegezte Kuleba.



Olekszandr Hruzevics dandártábornok, az ukrán szárazföldi erők parancsnokhelyettese pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette: nem felelnek meg a valóságnak azok a híresztelések, amelyek szerint Oroszországnak csökkennének a hadi tartalékai, beleértve a rakétákat.



"Van-e ereje az ellenségnek? Természetesen van. Mindazok a hangos kijelentések, amelyek szerint kifogytak a rakéták, az ágyúzások intenzitását megfigyelve, nem igazak. Az ellenség aktívan lő, különösen a katonai infrastruktúrára" - fogalmazott a magas rangú katonai vezető.



Hruzevics megjegyezte, hogy az orosz hadsereg taktikát váltott, nyomon követi az ukrán légvédelmet, légierőt és a tüzérséget. A dandártábornok szavai szerint az ukrán fegyveres erőknek olyan információik vannak, hogy Oroszország Dagesztánban mozgósít, és új erőket von be az Ukrajna elleni háborúba.



A görög miniszterelnök szolidaritását fejezte ki Ukrajnával a függetlenség napi beszédében



Ukrajnával való szolidaritását fejezte ki Kiriákosz Micotákisz, Görögország miniszterelnöke a görög nemzeti ünnepen, a Függetlenség Napján elhangzott beszédében.



A március 25-i ünnepen beszélve Micotákisz úgy fogalmazott: "évfordulónkat idén a háború egyetlen bizonyosságával, a bizonytalansággal üdvözöljük". Hozzátette. "Európában ismét felgyúlt egy tűz, amely az országhatárokat vérrel festi át, és milliókat kényszerít menekülésre". Az Ukrajnában zajló háború kapcsán Micotákisz a függetlenséghez vezető, 1821-es görög felkelésre utalt, amelynek "univerzális eszméi országhatárokon és évszázadokon túlmutatóak. Ennélfogva az akkori, szabadság iránti szenvedély mára az Ukrajnát védő harcosok iránti szolidaritássá alakul át."



A görög miniszterelnöki hivatal szerint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke pénteken telefonon gratulált a görög miniszterelnöknek a nemzeti ünnep alkalmából. Micotákisz a hivatal közlése szerint meghívta Zelenszkijt, hogy a közeljövőben videóhívás útján vegyen részt a görög parlament ülésén.



Görögország idén az oszmán birodalom alóli felszabadulásának 201. évfordulóját ünnepli. Két év kihagyás után először tartották meg nyílt közönség előtt az ekkor szokásos katonai felvonulást és légiparádét Athénban. A megemlékezésen tavaly a koronavírus-járvány miatt csak hivatalos személyek és tisztségviselők lehettek jelen, 2020-ban pedig a pandémia miatt eltöröltek az ünnepséget.



A pénteki athéni légiparádéhoz Rafale vadászbombázó repülőgépekkel és a haditengerészeti díszőrségével Franciaország is hozzájárult. A két ország csütörtökön kötött üzletet egymással, miszerint Görögország 4 milliárd euró (1495 milliárd forint) értékben vásárol három fregattot és hat Rafale vadászgépet Franciaországtól.



Valótlan behívókat terjesztenek



Hamis, valótlanságokat állító behívóparancsokat terjesztenek ismeretlenek postai és elektronikus úton a Magyar Honvédség Parancsoksága nevében, amelyben egy "életbe lépett rendkívüli és hadi állapotra" és a nem létező "tartalékos hadkötelezettségre" hivatkozva szólítanak fel.



Nincs mozgósítás hazánkban, nincs bejelentve hadiállapot, ezért az álhírektől és a magyar emberek félrevezetésétől a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség is elzárkózik.

A Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség nem küld ki Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának aláírásával ilyen behívóleveleket. Szeretnénk megnyugtatni a közvéleményt, ezért mindenkit arra kérünk, hogy a minden alapot nélkülöző, valótlan híreszeléseket ne higgyék el.



Magyarországon béke van, amelynek megőrzéséért a Magyar Honvédség valamennyi katonája dolgozik. A Magyar Honvédségnek vannak önkéntes tartalékosai, akik saját elhatározásukból jelentkeztek tartalékos katonának. Kizárólag ezek az önkéntesek kapnak értesítést egyes feladatokra a Honvédségtől.



A hamis levelek kapcsán a Honvédelmi Minisztérium megteszi a szükséges lépéseket.



Oroszország rendkívüli bejelentése a háborúról



Az orosz hadsereg bejelentette, hogy a mai naptól elsősorban kelet-ukrajnára koncentrál, ugyanis Oroszország Ukrajna más területein a február 24-én kitűzött célokat elérte - minderről Szergej Ruckoj, az orosz fegyveres erők vezérkara fő operatív főcsoportfőnökségének vezetője beszélt pénteki sajtótájékoztatóján.



Ruckoj azt mondta, hogy a luhanszki szakadár népköztársaság területének 93, a donyeckinek pedig az 54 százaléka került a helyi népi milícia ellenőrzése alá.



Arról is beszélt, hog az orosz fegyveres erők blokád alá vették Kijevet, Harkivot, Csernyihivot, Szumit és Mikolajevet, valamint ellenőrzésük alatt tartják Herszon megyét és Zaporizzsja megye nagy részét.



Erdogan az Ukrajnából való "tiszteletet érdemlő kivonulásra" szólította fel Putyint

Recep Tayyip Erdogan török államfő "tiszteletet érdemlő kivonulásra" szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajnából - közölte a török elnöki hivatal pénteken.

Szavait Putyinhoz címezve Erdogan azt mondta, az orosz elnöknek kell megtennie az első lépést a béke felé az orosz katonai támadás alatt álló Ukrajnában.



Kijelentette, hogy Törökország továbbra sem tervez szankciókat bevezetni Oroszország ellen, hiszen nem engedheti, hogy a nép a téli hidegben magára maradjon, és szerinte az ország iparának működését sem lehet teljesen átalakítani.



Törökország nagymértékben függ az orosz gáz- és energiaellátástól, emellett az ország déli részén orosz vezetés alatt épül Törökország első atomerőműve, amely várhatóan a török energiaszükséglet tíz százalékát - körülbelül a milliós lakosságú Isztambul energiafogyasztását- fedezi majd.



Erdogan és a török vezetés közvetítői szerepet tölt be az ukrán-orosz konfliktusban, Ankara ugyanis Kijevvel és Moszkvával is szoros kapcsolatot ápol. A török elnök szerint a két fél közti megállapodás továbbra is lehetséges, a tárgyalások egyes pontjait illetően azonban még mindig súlyos nézeteltérések vannak. Ilyen kulcskérdés szerinte például a Krím és a Donyec-medencei szakadár térségek sorsa, illetve Ukrajna NATO-hoz fűződő viszonya.



Erdogan az Oroszország indította háború kezdetét megelőző napon, február 23-án közölte Putyinnal, hogy nem fogadja el a szakadár területek orosz elismerését, mivel az szembemegy Ukrajna szuverenitásával. A török és az orosz államfő a háború kezdete óta többször is tárgyalt telefonon, továbbá az ukrán és orosz külügyminiszter találkozójára is a törökországi Antalyában került sor március 10-én.



Saját emberei ölhettek meg egy orosz parancsnokot



Saját emberi ölhettek meg egy orosz dandárparancsnok nyugati források szerint. Medvecsek ezredest szerintük szándékosan ütötték el az emberei, miután túl sok katonát veszített az egység - írja a Sky News.

BREAKING: A Russian brigade commander has been killed deliberately by his own troops after his unit suffered many losses in Ukraine, a western official said.

Colonel Medvechek, commander of 37 Motor Rifle Brigade, was run over by his soldiers, the official said — Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 25, 2022

Ukrajna szerint most több harckocsijuk van, mint a háború elején



Petro Kuzik, a kijevi területvédelem vezetője ukrán televíziók egy időben sugárzott műsorában megerősítette, hogy az ukrán fegyveres erők felszabadították a fővárostól északnyugatra fekvő Lukjanyivka települést.

Szavai szerint a falu az orosz erők egy fontos megerősített állása volt, több száz katonát, harckocsikat és más haditechnikai eszközöket csoportosítottak oda. Mintegy negyven orosz katona halt meg a település visszavétele közben, a többi elmenekült, egy részük a környező erdőkben bujkál. Hozzátette, hogy az ukrán katonák megindultak a felkutatásukra és "likvidálásukra". Azt is mondta, hogy az ukrán erőknek most több harckocsijuk és más páncélozott járművük van, mint a háború kezdetén volt, mert az orosz csapatoktól zsákmányoltakat is saját hadrendjükbe állítják.



A mariupoli tanács szerint mintegy háromszázan haltak meg a drámaszínház bombázásában



Egyelőre meg nem erősített információk szerint mintegy háromszázan vesztették életüket az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol drámaszínházát ért légicsapásban - közölte pénteken a város vezetése, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.



A városi tanács ezt olyan emberek beszámolójára hivatkozva hozta nyilvánosságra, akik bent voltak az épületben a bombázáskor, de sikerült kimenekülniük. A kikötőváros központjában fekvő színházat március 16-án érte a támadás. Az épület akkor óvóhelyként szolgált - ukrán források szerint -mintegy ezer helyi lakosnak.



Petro Andrjuscsenko, a mariupoli polgármester tanácsadója március 14-én azt közölte, hogy a várost ért orosz támadások már addig csaknem húszezer áldozatot követeltek - emlékeztetett a hírportál.



A városi tanács arról is beszámolt, hogy az orosz erők által több mint három hete ostromlott Mariupolban a megszállók irodát nyitottak a Vlagyimir Putyin orosz elnök mögött álló Egységes Oroszország pártnak. A pártirodát a városból kivezető egyik út mentén lévő Metro bevásárlóközpontban létesítették. A városban maradt mariupoliak elmondása szerint pártújságokat osztanak, Oroszországért kampányolnak, illetve a Donyeck megye szakadár ellenőrzés alatti területein 2014 óta működő Phoenix mobilszolgáltató kártyáit osztogatják. Az orosz megszállók humanitárius létesítménynek nevezik a pártirodát.



Közben a Mariupolt védő ukrán Azov ezred a Telegram üzenetküldő portálon arról adott hírt, hogy megsemmisítették péntekre virradó éjjel az orosz deszantcsapatok öt teherautóját és két harcjárművét, továbbá több mint húsz katonáját.



Sullivan: Washington vészforgatókönyvvel készül arra az esetre, ha Oroszország NATO-területet bombázna



Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó a Lengyelországba tartó amerikai elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén a sajtó pénteken jelen lévő munkatársainak kérdésére válaszolva elmondta: felkészülnek arra az esetre, ha Oroszország a NATO-tagországok területén belül próbálná meg bombázni az Ukrajnába utánpótlást szállító gépkocsikonvojokat.



"Vészforgatókönyvvel készülünk arra a lehetőségre, ha Oroszország úgy döntene, hogy NATO-tagországok területét bombázná akár ilyen, akár más összefüggésben. (Joe Biden) elnök a lehető legvilágosabban fogalmazott: abszolút mértékben elkötelezett, hogy nagyon határozott választ adjon, szövetségünk más tagjaival egyetemben, ha Oroszország megtámadná a NATO-t" - szögezte le Sullivan.



A nemzetbiztonsági főtanácsadó azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei további büntetőintézkedéseket is elfogadhatnak Moszkvával szemben Ukrajna orosz katonai megszállása miatt.



"Természetesen további lépések is lehetségesek a szankciók szigorítására, és folyamatosan mérlegelni fogjuk ezeket" - fogalmazott a fehér házi tisztségviselő.



Moszkva "különleges katonai műveleteknek" nevezi ukrajnai tevékenységét a szomszédos ország lefegyverzése érdekében. Kijev és nyugati szövetségesei előzmény nélküli, ki nem kényszerített támadó háborúnak hívják, és úgy vélik: Oroszország valódi célja a kijevi kormány megdöntése, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök illegitimnek tart.



Joe Biden amerikai elnök pénteken érkezett az ukrajnai Lvivtől alig 180 kilométerre fekvő délnyugat-lengyelországi Rzeszów városába, hogy első kézből tájékozódjon a nemzetközi erőfeszítésekről, amellyel az orosz katonai megszállás elől menekülő több millió ukrajnai menekültnek igyekeznek segíteni, illetve személyesen találkozzon a NATO keleti szárnyát erősítő amerikai csapatok tagjaival.



Jake Sullivan azt is kijelentette, hogy Moszkva nagyon súlyos árat fizetne azért, ha vegyi fegyvert vetne be Ukrajnában. Egyúttal mindenkit biztosított arról, hogy az Egyesült Államoknak nincsen szándékában ilyen fegyvert használni, "bármilyen körülményekről legyen is szó".



Az ENSZ szerint több mint 1000 civil áldozata van a háborúnak



Az ENSZ becslése szerint 1081 civil halálos áldozata van a háborúnak, és 1707 civil sérültje - írja a BBC. Hozzátették, hogy a valós számok ennél nagyobbak lehetnek, mivel Ukrajna ostromlott területeiről nehezebb pontos információkhoz jutni.



Az EU egészségügyi felszerelést, mentőautókat küld Ukrajnának



Az Európai Unió sürgősségi segélyszállítmányt, benne egészségügyi felszereléseket és mentőautókat juttat Ukrajnának és az ukrajnai menekülteket befogadó szomszédos országoknak - közölte az Európai Bizottság pénteken.



A segélyszállítmány több millió alapvető egészségügyi eszközt, köztük gyógyszereket, menedékhely kialakítására alkalmas felszereléseket és élelmiszereket, továbbá 21 mentőautót és 16 rohammentőt, 11 tűzoltóautót és 23 olyan teherautót biztosít, melyek 49 tonnányi elsősegély- és más egészségügyi felszerelést tartalmaznak.

A szállítmányhoz az uniós tagállamok mindegyike, valamint Norvégia és Törökország járult hozzá az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül. Ez a valaha végrehajtott legnagyobb segélyművelet az unió mechanizmus keretében - közötlék.



A bizottsági közlemény Janez Lenarcic válságkezelésért felelős biztost idézte, aki elmondta: az európai országok rendkívüli szolidaritása töretlen Ukrajna támogatására. Az EU szüntelenül azon dolgozik, hogy összehangolja az Európa-szerte felajánlott, Ukrajnába és szomszédos országaiba szánt sürgősségi segélyszállítmányokat.



Az EU a polgári védelmi mechanizmusán keresztül koordinálja az egészségügyi célú evakuálási műveleteket a menekülteket befogadó országokból, hogy a betegeket uniós kórházakba szállíthassák megfelelő ellátás reményében. Nyolc beteget már átszállítottak Lengyelországból Németországba, Írországba, Olaszországba és Norvégiába - közölte az uniós biztos.



Orosz vezérkar: a Donyec-medence nagy része a szakadárok kezére került



A luhanszki szakadár "népköztársaság" területének 93, a donyeckinek pedig az 54 százaléka került a helyi "népi milícia" ellenőrzése alá - jelentette ki Szergej Ruckoj, az orosz fegyveres erők vezérkara fő operatív főcsoportfőnökségének vezetője pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján.



A Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett ukrajnai háború első hónapjának mérlegét ismertetve a vezérezredes elmondta, hogy az orosz fegyveres erők blokád alá vették Kijevet, Harkivot, Csernyihivot, Szumit és Mikolajevet, valamint ellenőrzésük alatt tartják Herszon megyét és Zaporizzsja megye nagy részét.



Ruckoj szerint eddig 1351 orosz katona esett el és 3825 sebesült meg. Az ukrán fegyveres erők veszteségét több mint 14 ezer halottban és mintegy 16 ezer sebesültben nevezte meg.