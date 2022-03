Összesen a pedagógusok 13%-a nem vette fel a munkát - értesült a Magyar Nemzet.

Januárban 20 ezer, a mai napon 15 ezer pedagógus nem vette fel a munkát, ez a pedagógusok 13%-át jelenti. A számok azt mutatják, hogy a januári munkabeszüntetéshez képest márciusban már 5000-rel kevesebben csatlakoztak a pedagógussztrájkhoz.

Miután a pedagógus-szakszervezetek kevesellték a kormány januárban végrehajtott 10 százalékos béremelését, január 31-re kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdettek, majd mivel ez nem vezetett eredményre, március 16-ra már határozatlan ideig tartó munkabeszüntetést jelentettek be.

A pedagógus-szakszervezetek által tudatosan a választási kampány időszakára szervezett jogszerűtlen akciók sértik a gyerekek és a szülők érdekét, a járvány és a sok hiányzás miatt így is sok teher hárult rájuk – emelte ki egy korábbi közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amely továbbra is kéri a szakszervezeteket és az aktivistákat, legyenek tekintettel a gyermekekre és a szülőkre.

A pedagógus-szakszervezetek annak ellenére is ragaszkodnak a jogellenes sztrájkhoz, és arra kérik a szülőket, ne vigyék iskolába a gyermekeiket, hogy a Fővárosi Ítélőtábla korábban kimondta: csak a jogszabályoknak megfelelően szervezhető pedagógussztrájk, vagyis az iskoláknak a sztrájk idején is biztosítaniuk kell a gyermekfelügyeletet és az oktatást, és mindezt az alapvető jogok biztosa is megerősítette.

