Folytatta a háborús hangulatkeltést Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke, aki egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy magyar katonákat is a frontra küldene. Az országgyűlési képviselő és egyúttal jelölt múlt szombaton Ádándon a következő fejtegetésbe bocsátkozott, amit érdemes szó szerint idézni: "Hogyha van egy háború, amiben a NATO részt vesz, akkor ott természetesen neki mennie kell és harcolnia kell, de nem a civil embereket küldjük (...) hát nekem is van most, mert ugye van a férjem, aki hadköteles lenne, meg a két fiam is már hadköteles lenne. Hát nyilván nem akarom én sem, hogy a gyerekeimet és a férjemet elvigyék (...). Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogyha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre és elmenjen a háborúba. Mer' ő ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta".

A Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője tehát a saját hozzátartozóit nem engedné harcba küldeni, de természetesnek gondolja, hogy a hivatásos katonák feláldozhatók egy háborúban, amelyben sem hazánk, sem a NATO nem érintett. Potocskáné vélhetően arra gondolt, hogy békemissziókban részt vesznek magyar katonák a világ különböző pontjain, de úgy tűnik, nem érti, vagy nem ismeri az alapvető különbséget egy háborúba való NATO-beavatkozás, illetve az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával békefenntartó tevékenységet folytató IFOR/SFOR, valamint a Koszovóban ugyanilyen szolgálatot teljesítő KFOR egységek között. A magyar honvédség feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, illetve nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása.

A Jobbik alelnöke a múlt szombati fórumon a fent idézett mondatai előtt úgy fogalmazott: „Nem a gyerekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO-szerződés szerinti sorá... vagy milyen... hadköteles... hivatásos katonát, akinek ez a dolga" – jelentette ki Potocskáné Kőrösi Anita. Azaz: magyar katonákat akar az orosz-ukrán háborúba küldeni a baloldali politikus.

Egyébként látható, hogy Potocskáné azzal sincs tisztában, hogy pontosan milyen státuszban vannak azok a magyar katonák, akiket háborúba küldene, a Drót.infón megjelent hangfelvételen jól kivehető,[2] hogy valaki közbeszól, segít neki, mire végül megtalálja a helyes meghatározást. Ez a tájékozatlanság azért is sajátos, mert Potocskáné Siófokon alpolgármester volt Lengyel Róbert polgármester mellett. Lengyel pedig Márki-Zay Péter belügyi és rendészeti szakértője.

A Drót.infón megjelent hangfelvétel világossá teszi, hogy a baloldal belesodorná hazánkat az orosz-ukrán háborúba. A kérdésről elsőként Márki-Zay Péter, Gyurcsány jelöltje beszélt a Partizán című baloldali propagandacsatornán. Azt mondta, hogy kész fegyvereket és katonákat küldeni Ukrajnába.

Később az ATV-ben is erről beszélt:

Potocskáné Kőrösi Anita beismerése beleillik azon baloldali nyilatkozatok sorába, amely szerint Magyarországnak be kellene lépnie a konfliktusba. Ahogy megírtuk, Fekete-Győr András, a Gyurcsány-lista 5. helyén szereplő volt Momentum-elnök is azt mondta, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába.

Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor pedig az ATV reggeli műsorában fogalmazott úgy a magyar katonai segítség elmaradása miatt: – Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek. Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot. A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező szállítmányokat célpontnak tekintik, így előfordulhat, hogy akár a magyarlakta településeken áthaladva lövik ki az ilyen céllal érkező konvojokat.

Soros György, a milliárdos spekuláns is a fegyverszállítások mellett foglalt állást. Az általa üzenőfalként használt Project Syndicate nevű portálon arról értekezett, hogy az ukránok MiG-típusú vadászgépeket próbálnak beszerezni, mivel pilótáik ezeket a gépeket tudják kezelni. A tőzsdespekuláns szerint – az USA-ból és az EU-ból folyamatosan szállított fegyverek mellett – a MiG-ek bevetése döntheti el a konfliktus kimenetelét.

A militarista hangnemű írásban Soros tényként állítja, hogy jelenleg a III. világháború zajlik. Figyelemre méltó, hogy bár korábban szó volt arról, hogy Nyugat-Európából több tucat vadászgépet szállítanak Ukrajnába, ám feltehetően a háború eszkalálódásának veszélye miatt elvetették ezt a lehetőséget.

Borítókép: Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 17-én.