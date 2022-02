A magyarországi baloldal külpolitikai elképzelése egyszerű: a nyugati nagyhatalmi érdekek kritikátlan kiszolgálása a cél, cserébe pedig azt várják Brüsszeltől vagy a liberális amerikai elnöktől, Joe Bidentől, hogy segítsen nekik kormányra kerülni.

Az ukrán–orosz konfliktus kapcsán is ez látható: a baloldal élezi a konfliktust, miközben Magyarország érdeke az lenne, hogy elkerüljünk egy esetleges háborút és elősegítsünk egy diplomáciai megoldást.

Márki-Zay Péter, a baloldal kormányfőjelöltje több helyen is kifejtette, hogy katonákat is küldene Ukrajnába. Február közepén például a baloldali aktivista, Gulyás Márton YouTube-csatornáján, a Partizánon adott interjút. (A kérdéses rész 33:24-től látható.) Arra a kérdésre, milyen segítséget nyújtanánk Ukrajnának, Márki-Zay Péter úgy válaszolt, hogy olyan segítséget adna, amilyenről a NATO dönt. – Akár katonait is? – kérdezte Gulyás. – Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is – válaszolta Márki-Zay Péter.

Kedden az ATV esti műsorában, az Egyenes beszédben mondta el Márki-Zay Péter, hogy akár fegyvereket is kész küldeni Ukrajnába, ha megválasztják. – Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk – emelte ki a baloldal jelöltje.

Az ukrán–orosz konfliktus kapcsán más ellenzéki véleményvezérek is megszólaltak, Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke publicisztikát is szentelt a kérdésnek. – A jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia. Elrettentés-politikára van szükség – írta. Fekete-Győr szintén amellett kardoskodott, hogy Magyarország szállítson fegyvereket Ukrajnának.

– Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez

– emelte ki a Momentum korábbi vezetője.

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni: a fegyverszállítások mindig növelik a konfliktust, élezik a feszültséget, növelik a háború lehetőségét, lehetséges kiterjedését. Márpedig a kárpátaljai magyarságnak nem érdeke, hogy a közösség besorozható tagjai orosz tankokkal nézzenek farkasszemet Ukrajna keleti végében, egy valódi háború kellős közepén. A fegyverszállítások arra viszont jók, hogy elnyerjék Joe Biden és Brüsszel jóindulatát.

