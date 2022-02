Nem segít nekik 2 órája

Karácsonyék ellehetetlenítik a fuvarozókat – így végül elfogynak a pesti taxisok

Nehezen kapni taxit Budapesten, a pandémia megtizedelte a flottát, de ennél is tragikusabb, hogy Karácsony Gergelyék is ellehetetlenítik a megélhetésüket. Annak ellenére, hogy a Fővárosi Közgyűlés feladata lenne dönteni a tarifáról, három éve nem emelték meg a díjat, de még tárgyalni sem ültek le eredményesen velük. A taxisok most besokalltak.

A taxisok kétszer is demonstráltak az elmúlt hónapban, mert a főpolgármester megtagadta a fuvardíj emelését. Megint az „áldozat” szerepébe bújva, a kormányra próbálta hárítani a felelősséget, mondván: a veszélyhelyzeti szabályok miatt nem engedheti, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került taxisok tarifát emeljenek. A taxisok szerint azonban nincs ilyen kitétel a veszélyhelyzeti szabályok között. Ezt az érvelést támasztotta alá az Innovációs és Technológiai Minisztérium is. A taxisok ezért ismét utcára vonultak, és számonkérték az „értetlen” főpolgármestert, aki 2019 óta még sohasem egyeztetett velük, pedig a tarifa kiszabása a Fővárosi Közgyűlés dolga – számol be róla a Metropol. Más munkák kiszámíthatóbbak és biztosabb pénzt jelentenek „Jelenleg bizonytalan a garantált és rendszeres bevétel, illetve a megélhetés – sorolta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. – A pályaelhagyók kerestek olyan munkát, ahol kevesebb munkaidővel állandó és biztos megélhetést találtak. Sajnos ennek a folyamatnak az sem használ, hogy jelenleg nem módosítható a taxik viteldíja a fővárosban, azaz a taxiszolgáltatók kevesebb tarifával járnak, mint azt a vállalkozásaik fenntartása indokolná” – fejtette ki az elnök, aki szerint körülbelül 30 százalékos díjemelés lenne a taxisoknak az elvárható. Utoljára Tarlós István emelt a tarifákon A budapesti taxisok tarifaemeléséről a Fővárosi Önkormányzat, így Karácsony Gergely dönt. Utoljára Tarlós István városvezetése alatt emelkedtek a taxisok bérei 2018-ban. Mivel a sztrájk és a Karácsonyékkal folytatott egyeztetés is sikertelen volt, így a kormány segítségét kérték a taxisok. „2021 végén megkezdődtek a tarifaegyeztetések a fővárossal a BKIK és az OTSZ kérésére. Ezek a munkaegyeztetések jelenleg is tartanak, de egyelőre nem sok eredménnyel. Én azt gondolom, ha a következő hetekben sikerülne megállapodni a főváros képviselőivel egy olyan kompromisszumban, amely a többségi szakmai szervezetek számára is elfogadható, akkor ezt mielőbb rendeletbe kellene foglalni és azt a vészhelyzet lejárata után 30 napon belül lehetne alkalmazni” – nyilatkozott a megoldási lehetőségekről Metál Zoltán. A dugók sem segítenek szabad taxit fogni Többen jelezték szerkesztőségünknek, hogy a taxirendelés és az autó kiérkezése is több időbe telik, mint korábban. Ennek oka lehet, hogy csúcsidőben telítődnek a megmaradt autók, amelyeket még a dugók is lassítanak. A sofőrök száma ugyanis egyelőre még elegendő lenne. „A jelenlegi taxiszolgáltatók képesek kiszolgálni az utasokat” – hangsúlyozta Metál Zoltán. Azonban ha így haladnak tovább a dolgok és nem történik változás, akkor elfogyhatnak a budapesti taxisok. Karácsonyék levegőnek nézik a taxisokat A tarifaemelésért februárban tüntetők képviselője, Horacsek Róbert elmondta: „A taxisok két hét alatt sikeresebben értelmezték a rájuk vonatkozó szabályokat, mint a főpolgármester, aki a kormány veszélyhelyzeti szabályozása mögé bújva akarta elaltatni a demonstráló taxisokat, ugyanis kiderítették, nincs ilyen korlátozás a szabályokban. Horacsek Róbert hangsúlyozta: a főváros mellett a taxisokat korábban is megsegítő kormánytól kérnek segítséget. Amit a taxisok szeretnének, az annyi, hogy a hétszáz forintos alapot emeljék meg ezer forintra, a kilométerárat pedig háromszázról ötszázra” – mondta. 2000-rel kevesebb a taxis Budapesten „2019-ben több mint hétezer taxi rendelkezett fővárosi droszthasználati engedéllyel. Jelenleg ez a szám stabilan ötezer, azaz közel 30 százaléka a taxisoknak pályaelhagyónak tekinthető” – nyilatkozta Metál Zoltán, a Taxis Szövetség elnöke.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában