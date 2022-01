Dagad a botrány Mártha Imre, a fővárosi közműcégek luxuséletet élő vezetője körül a Metropol cikksorozata nyomán. Miközben Karácsony Gergely kedvenc cégvezére kérkedik milliárdos vagyonával, a városvezetés Budapest lakóin és a melósokon spórol - írja a Metropol.

A botránykrónika a két ünnep között is folytatódott: az is kiderült, hogy a milliárdos Mártha Imre a maffiózó Prisztás József családjától vette kétmilliárdot érő svábhegyi villáját. A „Gyurcsány-fiókának” is nevezett közműcég-vezér, miközben ki tudja, honnan szerzett milliárdjaiból fényesen él, a közműholding mögé bújva fenyegetőzik.

Ez már nem csak a melósoknál verte ki a biztosítékot

December utolsó napjaiban lemondott Pálfalvi Milán a közalapítványi felügyelőbizottsági tagságáról, amit 7 éve viselt.

Kiemelte:

Engem nem érdekel senkinek a nyaralása, vagyona, ellenben az rendkívül bosszantó, ahogyan Mártha Imre a közműcéget személyes szócsőként és védőbástyaként használja, tisztsége és a szervezet mögé bújva, mintha az az ő politikai hitbizománya lenne, őt szolgálná és nem fordítva.

Hozzátette: „Látva mindazt, ami az elmúlt években szakmailag és magatartás tekintetében történt Budapesten, úgy döntöttem, ehhez egyszerűen nem adom a nevemet többé. Méltatlan a nemzet fővárosához, a rendes, dolgos emberekhez és az iránya ellentétes a közérdekkel. Sok tisztességes munkavállaló dolgozik ugyanis Budapestért nap mint nap és nem bújnak a tisztségük mögé, hanem maguk vállalják tettük következményét. Nagyobb megbecsülést érdemelnek és semmiképpen sem azt, hogy a vállukon vitt szervezet nevében védeniük kell egy politikai kinevezettet, mert az arra sem képes, hogy maga levonja a konzekvenciát és lemondjon.”

A Metropol cikke szerint, a kérdés az, hogyan tudnak a Mártha Imre irányítása alatt álló fővárosi közműcégek ekkora jövedelmet biztosítani a cégvezérnek,miből telik 2 milliárdos villára, 100 milliós autóra, 15 milliós órára, miközben Budapesten spórolásból szemeteskukákat és jegyautomatákat szerelnek le, és sorozatosak az elbocsátások a közterület-fenntartónál, a Főtávnál, a Főkertnél és a temetkezési vállalatnál?

Íme Mártha Imre „sikerei” 5+5 pontban

1. Kétmilliárdos villa a Svábhegyen

Mint kiderült: Mártha Imre egy több mint kétezer négyzetméteres, minimum 2 milliárd forintot érő, úszómedencés svábhegyi villában él, amit a maffiózó Prisztás József családjától vettek meg.

Fotó: Metropol

2. Százmilliós Bentley autó

A feldühödött munkatársaktól érkezett néhány meglepő fotó a Metropol szerkesztőségébe. A budapesti közműalkalmazottak megalázva érzik magukat az általuk Gyurcsány-fiókának nevezett cégvezér provokáló gazdagságától.

A képek azt bizonyítják, hogy Mártha Imre, miközben napközben a szolgálati Skodát használja, amint hazamegy, nyomban átül egy 100 milliót érő Bentley-be, a világ egyik legdrágább autójába.

3. Luxusnyaralások hiányos öltözetű nőkkel

Mártha Imre az egyik jachtozó képre, amin egy csaknem meztelen hölggyel volt látható, ráírta: Home office – írja a Metropol.

4. Milliós karórák, szörfdeszka, zongora, drága ló

A Metropol szerint, Mártha a posztjaiban mintha szándékosan kérkedne vagyonával: hangsúlyozza többmillió forintot érő óráit. De a képeken látható, amint sokmilliós elektromos szörfdeszkát használ, ahogy több tízmilliót érő Steinway zongorájával játszik – állítólag ezzel szórakoztatja villájában a baloldali elitet –, vagy ahogy dicsekszik vele, hogy milyen értékes lovon, egy igazi angol telivéren lovagol.

5. Uszodájából posztolgat munkaidőben

Mártha Imre mintha szándékosan provokálná munkatársait vagyonával. Nyáron, munkaidőben(!) úszómedencés posztokat tett közzé villájából. A munkatársak állítása szerint Mártha jellemzően alig egy-két órát tölt a munkahelyén, aztán eltűnik, elutazik, akár hetekre – írja a Metropol.

Eközben Budapest lejtőre került:

1. Háromezer szemeteskukát szereltek le

Látszik a városon, amit elönt a szemét, hogy a tisztaságon spórol a fővárosi vezetés. Saját bevallásuk szerint is közel 3000 szemeteskukát szereltek le az elmúlt két évben, sok letört kukát pedig nem pótolnak.

Fotó: Metropol

2. Leszerelt BKK-jegyautomaták

A Metropol cikke szerint, barbár módon kiszedtek a helyéről több tucat BKK-jegyautomatát a fővárosban, a spórolásra hivatkozva. Városszerte jó magyar módi szerint pozdorja-lapokat tettek a helyükre. Sajnos Ferihegy is „elesett”: nagy káoszt okozva lekapcsolták a jegyautomaták felét.

3. Elbocsátások a közműcégeknél

Ötszáz felett járhat a munkavállalók száma, akiket az elmúlt egy évben rúgtak ki a fővárosi közműcégektől – írta meg a Metropol.

Ők a nagy összeolvadás áldozatai, sokuk több évtizedes munkaviszony után került lapátra. Mindig csak pár embert küldenek el, és nem töltik fel a megürülő státusokat.

4. Az ünnepek előtt kirúgtak egy kétgyerekes családapát

Hónapokig tartották bizonytalanságban a főváros vezetői azt a két gyereket nevelő családos férfit, akit végül az ünnepek előtt rúgtak ki, többedmagával együtt – emelte ki a lap.

A férfi megrázó videóinterjút adott a Metropolnak, de nem vállalta az arcát, mert fél, hogy a főváros vezetői „utánanyúlnak”.

Mint mondta, folyamatos a „ritkítás” a budapesti közműcégeknél, nyár óta gyomorgörccsel járt dolgozni. Sorra rakják ki az embereket, de mindig csak néhányat, hogy ne legyen csoportos leépítés.

5. A Metropolnak panaszkodnak az FKF-dolgozók

A Metropol cikkei után egy újabb megkeresést kapott a lap egy munkavállalótól.

Nem merek úgy nyilatkozni a lapjuknak, hogy rögzítik, és a kollégáim sem merik vállalni, mert félünk a kirúgásoktól

– tette hozzá a Metropol hétfői írásában.

Borítókép: Mártha Imre, az FKF Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának elnöke az FKF és szakszervezet között létrejött 2020. évi bérmegállapodás aláírásán a cég vezérigazgatóságán 2020. március 9-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)