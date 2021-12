Magyarország a NATO-együttműködés keretében tíz lélegeztetőgéppel, ezen felül pedig 150 ezer dózis oltóanyaggal segíti Tunézia védekezését a koronavírus-járvánnyal szemben, ezzel is hozzájárulva az ország stabilitásához - jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tuniszban.

A tárcavezető a tunéziai kollégájával, Oszman Dzserandival tartott közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy Európa biztonsága nagyban függ az afrikai fejleményektől.

"Ennek ellenére még mindig úgy beszélünk Afrikáról, mint valami távoli kontinensről, holott a Budapest-Tunisz repülési idő szinte percre megegyezik a Budapest-Brüsszel repülési idővel például" - mutatott rá.

Aláhúzta, hogy az európai biztonság megerősítéséhez az átoltottsági szint növelésére és a migrációs nyomás csökkentésére van szükség a szomszédos kontinensen. Ezen a téren pedig szerinte Észak-Afrikának, és azon belül is Tunéziának kulcsszerepe van, ezért a kormány egészségügyi és védelmi támogatást nyújt az országnak Európa és Magyarország biztonságának erősítése érdekében.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 150 ezer AstraZeneca-vakcinadózissal és tíz lélegeztetőgéppel segíti Magyarország a tunéziai oltási kampány felpörgetését, emellett rendészeti és honvédelmi képzési programokat biztosít a rendvédelmi erők és a katonaság számára.

Kitért arra is, hogy idén eddig 38 százalékkal nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke. Mint mondta, számos magyar élelmiszer- és vízipari cégnek már most is fontos célpontja Tunézia, a magyar Eximbank és a tunéziai Nemzeti Mezőgazdasági Bank közötti megállapodás nyomán pedig újabb magyar élelmiszerek és agrártechnológiai megoldások érkezhetnek majd az országba.

Hozzátette, hogy útjára magyar vállalatok képviselői is elkísérték, akik helyi cégek vezetőivel fognak találkozni. Továbbá megemlítette, hogy évi kétszáz tunéziai hallgatónak biztosítanak ösztöndíjat a magyarországi egyetemeken, és jól mutatja az érdeklődést, hogy a jelentkezők száma idén is meghaladta az ezret.

A miniszter végezetül leszögezte: "Magyarország mindig tiszteletben fogja tartania a tunéziai belpolitikai döntéseket, soha nem fogunk beavatkozni, soha nem fogunk kritizálni, soha nem fogunk véleményt mondani".

Szijjártó Péter a nap folyamán Kaisz Szaíd tunéziai elnökkel, illetve több más miniszterrel is találkozik Tuniszban.

Megállapodás született Tunéziával a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről, így csütörtöktől a koronavírus ellen beoltott magyar állampolgárok a vakcina típusától függetlenül negatív PCR-teszttel szabadon beutazhatnak az országba - jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tuniszban.

A tárcavezető a tunéziai kollégájával, Oszman Dzserandival tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az észak-afrikai állam népszerű utazási célpont, ahol a világjárvány előtt, 2019-ben mintegy 15 ezer magyar turistát regisztráltak.

A kormány a mostanival együtt eddig huszonhat országgal kötött kétoldalú egyezményt az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről.

A felek ezt megelőzően megállapodást írtak alá a szociális, a diplomáciai képzési, a kulturális és az egészségügyi, valamint a magyar Eximbank és a tunéziai Nemzeti Mezőgazdasági Bank közötti együttműködésről.

Segíteni kell Tunéziát a stabilitás megőrzésében - írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Hozzátette: pontosan tudjuk, hogyha az észak-afrikai országok instabillá válnak vagy valamilyen okból nem tudják megvédeni határaikat, akkor gyakorlatilag átjáróházzá válnak az Afrikából Európába irányuló migráció számára. ▫️Éppen ezért, a NATO együttműködés keretében 10 lélegeztetőgéppel, ezen felül pedig 150 ezer dózis oltóanyaggal segítjük az ország védekezését a világjárvánnyal szemben, ezzel is hozzájárulva Tunézia stabilitásához. Megérkeztünk, kezdünk - zárul a közlemény.