Novák Katalin kiemelte:

a kormány célja, hogy megőrizze a nyugdíjak vásárlóértékét, ezért a nyugdíjemelés mértéke mindig az inflációt követi. Ha pedig az infláció nagyobb a tervezettnél, utólag kifizetik azt a nyugdíjasoknak. Idén például két részletben fizettek nyugdíjkorrekciót

- tette hozzá.

Elmondta, hogy idén az infláció magasabb a vártnál, ezért a kormány a jogszabályban meghatározottnál korábban korrigál.

A miniszter beszélt arról is: az, hogy a gazdaság teljesítménye növekszik, annak köszönhető, hogy Magyarországon a koronavírus-járvány alatti legrosszabb időkben is sokan döntöttek úgy, hogy munkát keresnek, és mindenképpen dolgoznak. A gyermeket nevelő szülők személyi jövedelemadóját is a nehéz időszakra tekintettel térítik vissza - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta: a kormány politikájának az alapja az, hogy aki kiveszi a részét a közös feladatokból, az minél inkább részesüljön az eredményekből. Erről szól a 25 év alattiak szja-mentessége és az is, hogy jövőre teljes egészében visszaépítik a 13. havi nyugdíjat - mondta, hozzátéve: a 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő februárban kapja meg a már 5 százalékkal emelt összegű 13. havi nyugdíjat.

Novák Katalin arra, hogy az ellenzék szerint ez "felesleges pénzszórás", úgy reagált: a magyar dolgozó emberek pénztárcájának gyarapítása a legjobb befektetés, a kormánynak pedig az a dolga, hogy amit lehet - adócsökkentéssel, adóvisszatérítéssel, családtámogatásokkal - a magyar dolgozó embereknek adjon.