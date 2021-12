„Átadták a terepet az egyébként nagyon tehetséges Bajnai Gordonnak, egy kisebbségi kormánynak, hogy hozza helyre, amit ők elrontottak. […] A fenntarthatatlan helyzetet a Bajnai-kormány kezelte, megszüntette a 13. havi nyugdíjat, elkezdte az államháztartást rendbe tenni, megszorító intézkedéseket vezettek be. […] Közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani”

– olvasható Márki-Zay Péter nyilatkozata Kálmán Olga 2019-ben megjelent, Szeretemország című könyvében. A baloldal miniszterelnök-jelöltjének – úgy tűnik – azóta sem változott az álláspontja, hiszen a baloldali előválasztás augusztusi kampányrendezvényén is Bajnai Gordont és a hozzá köthető megszorítócsomagot méltatta:

Nem olyan régen volt szerencsém Bajnai Gordonnal találkozni, életemben először. Elmondtam neki azokat a vágyaimat, ami az ő egyéves időszakát illették. Ami egyébként sok szempontból a legeredményesebb egyéves időszak volt Magyarországon

– nyilatkozta akkor Márki-Zay Péter. A vásárhelyi polgármester úgy folytatta, szerinte kétségkívül óriási teljesítményt nyújtott akkor az a kormány. Mint mondta, az volt a benyomása, hogyha előre hozott választást tartottak volna 2009-ben, akkor a Fidesznek nem lett volna kétharmada. – Ő megnyugtatott, hogy igen, lett volna már 2009-ben is, másrészt a Fidesz belebukott volna négy év alatt a rendcsinálásba, amit így a Bajnai-kormány elvégzett helyettük. Ezzel kapcsolatban is elmondta az ő verzióját, természetesen meggyőzött, megjegyzem. Tehát itt viccesen azt mondhatnám, hogy rehabilitáltam – zárta gondolatait a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Emlékezetes, hogy amikor Gyurcsány Ferenc belebukott a katasztrofális gazdaságpolitikájába és az őszödi beszéd következményeibe, régi barátjának és bizalmasának, Bajnai Gordonnak adta át a hatalmat.

Az országot 2009 és 2010 között irányító Bajnai folytatta elődje gazdaságpolitikáját: a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb megszorítócsomagját vezette be. A Bajnai-féle szocialista kormány 2009-ben 350–400, 2010-ben pedig 900 milliárd forinttal tervezte csökkenteni a költségvetés kiadásait (azaz a büdzsé tíz százalékával). A csomag részeként a Bajnai-kormány a közszférában megszüntette a 13. havi bért, csökkentette az önkormányzatoknak járó támogatásokat. Emellett számos, az idős embereket érintő megszorítást is bevezettek. Így előre hozták a nyugdíjkorhatár emelését, a 2009-es és 2010-es nyugdíjkorrekciót is visszavonták és megszüntették a 13. havi nyugdíjat. Emellett tíz százalékkal csökkentették a táppénzt, befagyasztották a családi pótlékot, három évről két évre rövidítették a gyes és a gyed idejét, megszüntették a lakástámogatási rendszert és fokozatosan kivezették a gázár- és távhő-kompenzációt.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Balogh Ákos)