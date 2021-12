Kiemelte, hogy emiatt rendkívüli visegrádi miniszteri értekezletet is tartottak, amelyen Csehország, Magyarország és Szlovákia is felajánlotta támogatását Lengyelországnak, amennyiben bármilyen közvetlen segítségre lesz szüksége. Rámutatott, hogy amikor Magyarország volt hasonló helyzetben 2015-ben, akkor a többi visegrádi állam ugyanígy segítséget nyújtott a határvédelemben. „Ezen sikerre, illetve a barátságra és a testvériségre alapozva is állunk lengyel barátaink rendelkezésére” – fogalmazott.