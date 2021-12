Megemlíteném a tavaly módosított kereskedelmi törvényt, amely új feladatot ad a GVH-nak, kifejezetten a HoReCa szektorban. Eszerint a csapról kínált sörök és bizonyos üdítők 80 százalékánál nagyobb mennyiségre nem lehet kizárólagos szerződést kötni multikkal, tehát be kell engedni a vendéglátóhelyekre a hazai gyártású termékeket is. Ennek ellenőrzése a GVH feladata. Emellett a konkrét versenyjogi eljárások kapcsán, ahol a kkv-szektort érintő ügyekben kérték, ott bírságátütemezésre, bírságcsökkentésre és részletfizetési engedményre is kínáltunk lehetőséget. Hangsúlyozni szeretném: a GVH-t nem azért hozták létre, hogy cégeket nyomorítson meg. Bármilyen nagy jogsértésről is beszélünk, márpedig például a közbeszerzési kartell ilyen, a GVH bírságolási szabályzata nyilvános, átlátható és kiszámítható. A Versenytanácsnak pedig joga van ahhoz, hogy minden esetben egyedileg értékelje az ügyet és ez alapján állapítsa meg a szankciót.