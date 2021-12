Több százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány azon terve ellen, amely szerint a fedett szórakozóhelyekre csak azok léphetnek be, akiknek van védettségi igazolványuk. A demonstráció nagyon erőszakossá vált. Emiatt a rendőség azonnal vészintézkedéseket vezetett be a városban, felszólította a lakosokat, hogy hagyják el az utcákat, a tüntetők ellen vízágyúkat és lovas rendőröket vetett be. Az ország más részeiből is vezényeltek Rotterdamba rendőröket. Az összecsapásokban rendőrök is megsebesültek.