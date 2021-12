Az önkormányzat eközben egy másik dokumentumot is közzétett, mégpedig azt a döntés-előkészítő tanulmányt, amely a Városháza rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről készült 2020 októberében. Magyarázatként Karácsonyék hozzátették: piaci konzultációkat is folytatni kellett ahhoz, hogy a szükséges becslések rendelkezésre álljanak. Vagyis azt sejtették, hogy a már megismert beszélgetések ezen konzultációk részei lehettek. Csakhogy november 12. reggelén befutott a következő leleplező Anonymus-videó, ebből pedig az derült ki, hogy a Városháza eladásáról szóló tárgyalásokat nem tavaly tartották, hanem idén tavasszal, egészen pontosan május 5-én. Az a videó is tartalmazott leleplező beszélgetésrészleteket, ezekben Barts Balázs vagyonkezelő-vezér például úgy fogalmazott: