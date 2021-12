A Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal legfőbb támogatójának, Bige Lászlónak a fiai a napokban két céget is alapítottak: az egyiknek a biztonságtechnika, a másiknak az üzleti tanácsadás a fő profilja. Utóbbiba maga a milliárdos is beszállt, egyelőre nem lehet tudni, mi húzódik meg a döntés háttérében, de könnyen lehet, hogy a vörösbáró már a választásokra készül. A műtrágyakirály a 2010 előtti baloldali kormányoknak köszönheti tetemes vagyonát, amiért azóta is hálás: pár napja nyíltan kérkedett azzal, hogy beszáll a baloldali összefogás kampányának finanszírozásába – írja az Origo.