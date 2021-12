Arról is beszámoltunk, hogy elképesztő energiaválság fenyeget Nyugat-Európában Brüsszel és a nyugati országok teljesen elhibázott politikája miatt. Az osztrák hadsereg már pontos tervet dolgozott ki egy akár kéthetes áramszünetre. A fegyveres erők honlapján közzétett tájékoztatás az interneten kering, egymásnak küldik az Ausztriában élők és dolgozók. Akár kéthetes áramszünetet is elképzelhetőnek tartanak, ami gyakorlatilag az élet teljes leállásával járna. Gondoljunk bele abba, hogy eleve nem működnének a hűtőszekrények. De leállnának a liftek, nem lenne áram a lakásban sem, lemerülnének a telefonok, amiket nem lehetne újra tölteni. Leállna a vasúti közlekedés, a nagyvárosokban nem közlekednének a villamosok. A közlekedési lámpák se működnének, és hamar bezárnának a benzinkutak is. Az ATM-ekből nem lehetne pénzt felvenni.