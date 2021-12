„Erős beszédet hallhattunk, amelyben felsorolta Orbán Viktor azokat az eredményeket, amelyeket ő fontosnak tart az elmúlt több mint tíz évből. Az, hogy a koronavírus-járványt követően – amikor látjuk, hogy Európában és a világban is komoly gazdasági problémák vannak – ilyen típusú intézkedéseket meg lehet hozni, az példa nélküli” – nyilatkozta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője vasárnap este a Hír TV-nek. Hozzátette, szerte a világban azt látjuk, hogy különféle megszorításokat vezetnek be. „De a 2008-as gazdasági világválság után sem arról volt szó, hogy többletforrást adnak az embereknek – folytatta –, hanem éppen ellenkezőleg. Az akkori Gyurcsány-, majd Bajnai-kormány akkor vette el többek között a 13. havi nyugdíjat, amelyet most, a válság idején az Orbán-kormány vissza tud adni. Ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság válságálló lett. A szuverén gazdaságpolitika meghozta gyümölcsét” – zárta gondolatait Deák Dániel.