A városok polgármesterei és képviselői a megyében

Polgármester: BORKAI ZSOLT
Képviselők:
SZELES SZABOLCS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 01. EVK
DR.FEKETE DÁVID (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 02. EVK
TAKÁCS KRISZTIÁN (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 03. EVK
BÁRÁNY ISTVÁN (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: képviselő – 04. EVK
DR.DÉZSI CSABA ANDRÁS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 05. EVK
HAJTÓ PÉTER (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 06. EVK
RADNÓTI ÁKOS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 07. EVK
DR.SZÁLASY LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 08. EVK
KOVÁCS TAMÁS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 09. EVK
BORSI RÓBERT (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 10. EVK
RÓZSAVÖLGYI LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 11. EVK
HAJSZÁN GYULA (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 12. EVK
DILIGENS TIBOR (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 13. EVK
Jelölt : DR.SIK SÁNDOR (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 14. EVK
LACZKOVITS-TAKÁCS TÍMEA (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 15. EVK
SZABÓ JENŐ (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 16. EVK
BALLA JENŐ (Összefogás Győrért Egyesület)
mandátum: kompenzációs listás képviselő
FODOR ROLAND (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: kompenzációs listás képviselő
GLÁZER TÍMEA (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: kompenzációs listás képviselő
HARASZTOVICS ISTVÁN (Civilek Győrért Egyesület)
mandátum: kompenzációs listás képviselő
KOVÁCS LÁSZLÓ (Civilek Győrért Egyesület)
mandátum: kompenzációs listás képviselő
POLLREISZ BALÁZS (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: kompenzációs listás képviselő
Polgármester: Farkas Ciprián
Képviselők: FILEP MÁRK
MAGAS ÁDÁM
CSISZÁR SZABOLCS
TÓTH ÉVA
DR.SIMON ISTVÁN
PÉLI NIKOLETTA
SASS LÁSZLÓ
PONGRÁCZNÉ VÁRNAI MÁRIA
JUHÁSZ ADRIENN
ABDAI ZSOLT
MÁGEL ÁGOST
STÖCKERT TAMÁS
JAKÁL ADRIENN
MAYER NÁNDORNÉ
NÉMETH IMRE
SIMON ZOLTÁN
SUPKA-KOVÁCSNÉ
HOLZHOFER TÜNDE
Polgármester
DR.BÓNÁNÉ DR. NÉMETH KATALIN
testület
BELLA IMRÉNÉ
KOCSIS RÓBERT LÁSZLÓ
CSALÁDI JÁNOS
SZABÓ DÁVID
HÁNCS KÁROLY
MAJOR ANDRÁS
ANTAL KRISZTIÁN
BELLA RUDOLF
KOVÁCSNÉ VARGA ILDIKÓ
MOLNÁR FERENC
VÉBER JÓZSEF
Polgármester (Kapuvár) HÁMORI GYÖRGY
képviselő
NAGY-CSERPES ANNA
DR.HOFFER IMRE
DR.BENEDEK ZOLTÁNNÉ
DR. VINCZE ESZTER
CSÁSZÁR VAJK
HORVÁTH LÁSZLÓ
TÓTH IMRE
NAJDEK LÁSZLÓNÉ
DUKAI NORBERT
FERENCZ GERGŐ
ILLÉS-BARTA BERNADETT
SZABÓ ZOLTÁN
Polgármester: DR.ÁRVAY ISTVÁN
Képviselők:
KESZEINÉ SIKLÓSI ZSUZSANNA
SZABÓ MIKLÓS
NÉMETH SÁNDOR
DR.IVÁNCSICS JÁNOS
STAÁR KATALIN
NYITRAI JÓZSEF
MURÁNCSIK LÁSZLÓ
PAUSITS ISTVÁN
DR.FRAUHAMMER CSABA
KRÁNITZ LÁSZLÓ
ÁBRAHÁM TIVADAR
ÉLŐ KÁROLY
JÁVOR MIKLÓS
VIDA ISTVÁN
Polgármester
MAJOR JENŐ
testület
BERTHA ZOLTÁN
HORVÁTH LÁSZLÓ
JAKAB ZOLTÁN
ODORICSNÉ BUTHI KRISZTINA
TÖMBÖLY ILDIKÓ
ZSIRAY DÉNES
Polgármester: BOGNÁR ZOLTÁN
Képviselők:
FÜLÖP VIKTOR GÉZA
GARAB GÁBORNÉ
HORVÁTH ZOLTÁN
ILLÉS TAMÁS
JURONITS NORBERT
KÓRÓDI SÁNDOR
Polgármester HORVÁTH TIBOR
Képviselők:
ÁBRAHÁM GYULA
HORVÁTH-SZALAI ZOLTÁN
JAGADICS RÓBERT
NAGY GÁBOR
SZÁNTÓ ZOLTÁN
TÖRÖK MELINDA MÁRIA
Polgármester:
LŐRINCZ GYÖRGY
Képviselők:
BELLA ZSOLT
JÁNÓ ZOLTÁN
DR.KURUNCZI KÁROLY TIBOR
LIPOVITS MÁTÉ
MOLNÁR GÁBOR
MOLNÁR ZOLTÁNNÉ DR. MIHÁLYI ZSUZSANNA
NEMES CSABA
WINKLER LÁSZLÓ
Polgármester: KOVÁCS GÁBOR
DR.ANGYALICS ATTILA
CSÁSZÁR BÉLA
GYURÓS MILÁN
GYURÓS TAMARA
NÁTZ MIKLÓS
SÁRVÁRI ISTVÁN
Polgármester: VAS GÁBOR
Képviselők:
CSERNIKOVICS MILÁN
DR.HORVÁTH BENEDEK
DR.LENGYEL KRISZTINA
PUSZTAI GÁBOR
SIPÁK NORBERT
TÓTH MIKLÓS
Polgármester: BÁNFI LAJOS
Képviselők:
BARANYAI ZOLTÁNNÉ
BENCSIK ZOLTÁN
HAJNAL NIKOLETT VIKTÓRIA
LANG FERENC
RENDES RÓBERTNÉ