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Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI
Eredmények 2019. 10. 13. 23:25
Megosztom

A városok polgármesterei és képviselői a megyében

Győr

Polgármester: BORKAI ZSOLT

Képviselők:
SZELES SZABOLCS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 01. EVK

DR.FEKETE DÁVID (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 02. EVK

TAKÁCS KRISZTIÁN (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 03. EVK

BÁRÁNY ISTVÁN (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: képviselő – 04. EVK

DR.DÉZSI CSABA ANDRÁS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 05. EVK

HAJTÓ PÉTER (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 06. EVK

RADNÓTI ÁKOS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 07. EVK

DR.SZÁLASY LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 08. EVK

KOVÁCS TAMÁS (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 09. EVK

BORSI RÓBERT (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 10. EVK

RÓZSAVÖLGYI LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 11. EVK

HAJSZÁN GYULA (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 12. EVK

DILIGENS TIBOR (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 13. EVK

Jelölt : DR.SIK SÁNDOR (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 14. EVK

LACZKOVITS-TAKÁCS TÍMEA (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 15. EVK

SZABÓ JENŐ (Fidesz-KDNP)
mandátum: képviselő – 16. EVK

BALLA JENŐ (Összefogás Győrért Egyesület)
mandátum: kompenzációs listás képviselő

FODOR ROLAND (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: kompenzációs listás képviselő

GLÁZER TÍMEA (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: kompenzációs listás képviselő

HARASZTOVICS ISTVÁN (Civilek Győrért Egyesület)
mandátum: kompenzációs listás képviselő

KOVÁCS LÁSZLÓ (Civilek Győrért Egyesület)
mandátum: kompenzációs listás képviselő

POLLREISZ BALÁZS (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)
mandátum: kompenzációs listás képviselő

Sopron

Polgármester: Farkas Ciprián

Képviselők: FILEP MÁRK
MAGAS ÁDÁM
CSISZÁR SZABOLCS
TÓTH ÉVA
DR.SIMON ISTVÁN
PÉLI NIKOLETTA
SASS LÁSZLÓ
PONGRÁCZNÉ VÁRNAI MÁRIA
JUHÁSZ ADRIENN
ABDAI ZSOLT
MÁGEL ÁGOST
STÖCKERT TAMÁS
JAKÁL ADRIENN
MAYER NÁNDORNÉ
NÉMETH IMRE
SIMON ZOLTÁN
SUPKA-KOVÁCSNÉ
HOLZHOFER TÜNDE

Csorna

Polgármester
DR.BÓNÁNÉ DR. NÉMETH KATALIN

testület
BELLA IMRÉNÉ
KOCSIS RÓBERT LÁSZLÓ
CSALÁDI JÁNOS
SZABÓ DÁVID
HÁNCS KÁROLY
MAJOR ANDRÁS
ANTAL KRISZTIÁN
BELLA RUDOLF
KOVÁCSNÉ VARGA ILDIKÓ
MOLNÁR FERENC
VÉBER JÓZSEF

Kapuvár

Polgármester (Kapuvár) HÁMORI GYÖRGY

képviselő
NAGY-CSERPES ANNA
DR.HOFFER IMRE
DR.BENEDEK ZOLTÁNNÉ
DR. VINCZE ESZTER
CSÁSZÁR VAJK
HORVÁTH LÁSZLÓ
TÓTH IMRE
NAJDEK LÁSZLÓNÉ
DUKAI NORBERT
FERENCZ GERGŐ
ILLÉS-BARTA BERNADETT
SZABÓ ZOLTÁN

Mosonmagyaróvár

Polgármester: DR.ÁRVAY ISTVÁN

Képviselők:
KESZEINÉ SIKLÓSI ZSUZSANNA
SZABÓ MIKLÓS
NÉMETH SÁNDOR
DR.IVÁNCSICS JÁNOS
STAÁR KATALIN
NYITRAI JÓZSEF
MURÁNCSIK LÁSZLÓ
PAUSITS ISTVÁN
DR.FRAUHAMMER CSABA
KRÁNITZ LÁSZLÓ
ÁBRAHÁM TIVADAR
ÉLŐ KÁROLY
JÁVOR MIKLÓS
VIDA ISTVÁN

Beled

Polgármester
MAJOR JENŐ

testület
BERTHA ZOLTÁN
HORVÁTH LÁSZLÓ
JAKAB ZOLTÁN
ODORICSNÉ BUTHI KRISZTINA
TÖMBÖLY ILDIKÓ
ZSIRAY DÉNES

Fertőd

Polgármester: BOGNÁR ZOLTÁN

Képviselők:
FÜLÖP VIKTOR GÉZA
GARAB GÁBORNÉ
HORVÁTH ZOLTÁN
ILLÉS TAMÁS
JURONITS NORBERT
KÓRÓDI SÁNDOR

Fertőszentmiklós

Polgármester HORVÁTH TIBOR

Képviselők:
ÁBRAHÁM GYULA
HORVÁTH-SZALAI ZOLTÁN
JAGADICS RÓBERT
NAGY GÁBOR
SZÁNTÓ ZOLTÁN
TÖRÖK MELINDA MÁRIA

Jánossomorja

Polgármester:
LŐRINCZ GYÖRGY

Képviselők:
BELLA ZSOLT
JÁNÓ ZOLTÁN
DR.KURUNCZI KÁROLY TIBOR
LIPOVITS MÁTÉ
MOLNÁR GÁBOR
MOLNÁR ZOLTÁNNÉ DR. MIHÁLYI ZSUZSANNA
NEMES CSABA
WINKLER LÁSZLÓ

Lébény

Polgármester: KOVÁCS GÁBOR

DR.ANGYALICS ATTILA
CSÁSZÁR BÉLA
GYURÓS MILÁN
GYURÓS TAMARA
NÁTZ MIKLÓS
SÁRVÁRI ISTVÁN

Pannonhalma

Polgármester: VAS GÁBOR

Képviselők:
CSERNIKOVICS MILÁN
DR.HORVÁTH BENEDEK
DR.LENGYEL KRISZTINA
PUSZTAI GÁBOR
SIPÁK NORBERT
TÓTH MIKLÓS

Tét

Polgármester: BÁNFI LAJOS

Képviselők:
BARANYAI ZOLTÁNNÉ
BENCSIK ZOLTÁN
HAJNAL NIKOLETT VIKTÓRIA
LANG FERENC
RENDES RÓBERTNÉ

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Gyász
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei
,,Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, SZTOJKA JÁNOS ,,Micuka (Gyuri) életének 53. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 12 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
,,Ne búsuljatok! Nekem már nem fáj semmi, ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Apósunk, Nagypapánk és Rokonunk, BUGÁR ANTAL életének 76. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 15-én, kedden 15.30 órakor lesz a dunaszentpáli temetőben. Előtte, 14.45 órakor engesztelő szentmise lelki üdvéért a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Küzdelmes volt életed, legyen békés pihenésed! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Apósunk, Nagypapánk, Testvérünk és Rokonunk, PÓCZI ZOLTÁN TIBOR volt kismegyeri lakos 71 éves korában elhunyt. Temetése evangélikus szertartás szerint 2019. október 15-én, kedden 15 órakor lesz a győri Malomsori temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Családunk fájdalommal tudatja, hogy NÉMETH ERZSÉBET (Böbe) volt GYÁÉV-dolgozó életének 81. évében elhunyt. Hamvasztás utáni engesztelő szentmise 2019. október 16-án 10 órakor a nádorvárosi köztemetőnél lévő győri Szentlélek katolikus templomban lesz. Majd végső nyugalomra helyezése vízsugárral való szórással 2019. november 7-én 15.15 órakor lesz Budapesten, a X. kerületi Kozma utcai új köztemető szóróparcellájában. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, DOBOS LÁSZLÓ Lacika állomástakarító 66 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 30-án, szerdán 9 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójától. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk VÉLAND JÓZSEFNÉ volt mórichidai lakos halálának 1. évfordulóján. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, De bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled, Helyettünk angyalok simogassák a fejed. Olyan drága voltál Nekünk, hogy azt nem pótolja senki, Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Fiad Laci és családja

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