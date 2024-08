– Az idei nagy célunk, hogy egymást segítve tandemkerékpárral eljussunk a paralimpia megnyitójára. Egy pihenőnappal tervezünk és tizenhárom napot tekerünk majd Párizsig – mondta el az egyesület elnöke, Pálmai-Matis Mónika. Tandemmel vágnak majd neki a hosszú útnak, és meg sem állnak Párizsig.

Tandemmel tekernek vármegyénk látássérültjei a paralimpia megnyitójára. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a parasportolók teljesítményére, és arra is, hogy bebizonyítsák: látássérültként sem lehetetlen a sportolás és a szabad- idő értékes eltöltése.

Fotó: Molcsányi Máté

Az egyesület tagjai tudják, mire vállalkoztak. Az elnök szerint az utazással céljuk, hogy felhívják a figyelmet a parasportolók teljesítményére, és arra is, hogy bebizonyítsák: látássérültként sem lehetetlen a sportolás és a szabadidő értékes eltöltése. Hatfős társaság vág majd neki augusztus 13-án a nagy útnak, két tandem páros, valamint velük tart két kísérő is. Utóbbiak segítik a folyamatos élelmiszer beszerzést, a szállásokkal való kapcsolattartást. A francia fővárosba indulók naponta mintegy 100 kilométert tesznek meg.

Tandemmel tekernek Párizsba

– Éjszakáink és nappalaink is azzal telnek jelenleg, hogy az utazás körülményein dolgozunk. Nem vágunk neki felkészületlenül, ősztől elkezdtük a fizikai felkészülést: kerékpározunk, futunk és erősítünk. Én magam is többet futok, célunk, hogy még jobb formában legyünk a nagy kalandra. Soha nem késő sportolni, ezt valljuk mi is, és szeretnénk felhívni a figyelmet a parasportolók nem mindennapi teljesítményére – tette hozzá az elnök.