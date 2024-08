Fekete szép egyéni megmozdulása révén magyar akciógóllal indult a második felvonás, majd Angyal gyönyörű tiszta labdaszerzése után már az egyenlítésért támadhatott a csapat, Zalánki pedig távolról, újfent egyenlő létszámnál talált be. A szerbek percekig még csak fórt sem tudtak kiharcolni, Nagy Ádám pedig sorozatban megszerezte a harmadik akciógólt is, amikor pedig a rivális hosszú idő után előnybe került, akkor Vámos labdát szerzett, a lefordulásból pedig Manhercz talált be.

Manhercz Krisztián (j) és a szerb Viktor Rasovic

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Varga Zsolt tanítványai kevesebb, mint öt perc alatt kétgólos hátrányból kétgólos előnyt dolgoztak ki. Mandic ötméteresből törte meg a szerbek rossz sorozatát, Rasovic pedig lefordulásból egyenlített. Az olimpiai bajnok Varga Dénes parádés csuklóval lőtte ki a bal felsőt - újabb akciógól -, de a túloldalon Mandic is megmutatta, miért választották meg többek között az idei BL négyes döntőjének legértékesebb játékosává. A 2023-as év legjobb férfi vízilabdázója, Zalánki is betalált, ezúttal középről fórból zúdította a labdát a hálóba, majd Varga Dénes vette észre, hogy a szerb hálóőr a félidőre készülve már kitempózott kapuja elől, a 37 éves klasszis pedig hanyag mozdulattal a hálóba emelt (9-7).

Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k)

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A harmadik negyed is Fekete-góllal indult, ezúttal centerből csavart a hálóba és először lépett el hárommal a magyar csapat. Kettős előnyben Jansik emelkedett ki a falban, és húzott a hálóba, majd a kivédekezett szerb fór után Vámos második lövése is utat talált a rivális hálójába. A szerbek még időkérés után sem tudták gólra váltani a fórt, Varga Dénes fülelte le a passzt, végül egy lefordulás után tudtak újra betalálni. Varga Zsolt időt kért az előny megjátszása előtt, a megbeszélés után pedig Zalánki állította vissza az ötgólos különbséget. Vigvári is feliratkozott a gólszerzők közé, az előző évben junior és felnőtt világbajnoki címet nyerő fiatal játékos egy szép beúszás után húzta a labdát a hálóba. A szerbek fórból kozmetikáztak a különbségen, Fekete azonban azonnal válaszolt szintén előnyből.