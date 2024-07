A játékok egyetlen magyar férfi tornásza, a GYAC kiválósága szombaton az első csoportban mutatta be gyakorlatait a Bercy Arénában, így késő estig várnia kellett, hogy sikerült-e a 24 közé jutnia.

Mészáros korláton kezdte meg szereplését (14,733 pont) - ezen végül második számú tartalék lett -, majd következett a nyújtó, az a szer, amelyről a tavalyi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a magyar férfi csapat gyakorlatilag valamennyi tagja, így ő is leesett, és ami miatt csapatban elveszett a kvótaszerzés lehetősége. A győri tornász ezúttal viszont nagyon koncentrált volt, valamennyi repülőelemét pontosan hajtotta végre, a forgásokat is megcsinálta, egyedül a leugrása nem volt tökéletes, mélyre érkezett és el is lépett, ez pedig sokba került. Csak az ellépés három tized mínuszt jelent, de a mélyre érkezés is levonással jár, így végül 13,666 pontot kapott.