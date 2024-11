A Nemzetek Ligájában a legtöbb gólt a magyar felmenőkkel rendelkező svéd Gyökeres Viktor szerezte, kilencet, őt a norvég Erling Haaland (hét) és a román Razvan Marin (hat) követi, majd a portugál Cristiano Ronaldo és a horvát Benjamin Sesko (öt-öt) következik – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Számunkra azonban a legfontosabb statisztika egyértelműen az, amely a legtöbb helyzetet kialakítókat veszi sorba, és itt bizony a magyar válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik vezeti ezt a listát.

Szoboszlai Dominik büntetőből gólt lő a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország - Németország mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2024. november 19-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Modricsot is megelőzte Szoboszlai Dominik

A Liverpool játékosa több mint tízzel több helyzetet alakított ki, mint a Manchester United portugál középpályása Bruno Fernandes (16) és a Real Madrid elnyűhetetlen Aranylabdás zsenije, a horvát Luka Modric (15) – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Sőt! Ha mind a négy ligát nézzük, akkor Szoboszlai holtversenyben áll az élen a svéd Dejan Kulusevski társaságában. Az utolsó NL-csoportmeccsen a németek ellen Szoboszlai hét (!) helyzetet alakított ki, mellette kilencszer juttatta el a labdát a támadó harmadba, és hétszer akadályozta meg visszafutva az ellenfél támadásait. A magyar labdarúgó mellett egy hidegvérű tizenegyest is értékesített a hosszabbításban, kiharcolva egy pontot a csapatának a németek ellen. A Nemzetek Ligájában Szoboszlai Dominik magyar válogatott mind a hat meccsén végig a pályán volt, és három góljával Marco Rossi csapatának legeredményesebb játékosa lett. A nemzeti tizenegy csapatkapitánya mellett többen is remek teljesítményt nyújtottak, egyikük előtt kapott először meghívót, és tudott élni a lehetősséggel.

Mélység és magasság

A németek elleni, rossz emlékű idegenbeli mérkőzés után a Kecskemét labdarúgója Nikitscher Tamás szépen lassan alapember lett: a folytatásban négy meccsen is 90 percet játszott, a csoportkört záró, Németország elleni 1-1 alkalmával pedig kezdőként 65 perc jutott neki.

– Hálás vagyok, hogy ez nekem megadatott! Számomra ez a mindent jelenti. Nyugodt szívvel mondhatom, ennek mindent alá kell rendelni! – kezdte a Magyar Nemzetnek adott interjúját Nikitscher.

– Elképesztően jó érzés, hogy immáron hatszoros válogatottnak vallhatom magam. Ez csak arra ösztönöz, hogy a folytatásban kétszer, háromszor keményebben dolgozzak, hogy a jövőben is, ha úgy alakul, lehetőséget kapjak – nyilatkozta a kecskemétiek játékosa, aki szerint az az utóbbi néhány napban megéltek mélységet és magasságot is. A nemzeti tizenegy a Nemzetek Ligája A divíziójában való bennmaradásért vívhat rájátszást márciusban, az ellenfelet pénteken sorsolják ki. A válogatotton belül is óriási a várakozás, hogy ki ellen kell majd megküzdeni Marco Rossi csapatának, de a magyar válogatott középpályása, Schäfer András szerint bizakodva tekintenek az osztályozó elé – írta meg korábban a Mandiner.

– Értékeljük, hogy most már másodszor is az A-ban játszottunk, és az osztályozó esélyt kínál, hogy sorozatban harmadszor is itt legyünk – bizakodott Schäfer, ám a pénteki sorsolás előtt nem kívánt választani a török, görög, osztrák, ukrán négyesből.

– Nagy különbség nincs közöttük, négy egyenrangú csapatról beszélünk. Senki sem fogja ingyen adni a bennmaradást. Nehéz mérkőzésekre számítunk, de mi sem vagyunk egy kellemes ellenfél! – zárta gondolatait az Union Berlin magyar játékosa.