A címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott 9-9-es döntetlen után ötméteresekkel 15-14-re legyőzte az olasz csapatot a második fordulóban.

A magyar csapat sikerének egyik kovácsa a kapus Vogel Soma volt,

a fukuokai vb-döntő hőse kulcsfontosságú védésekkel segítette győzelemhez csapatát a büntetőpárbajban. A magyarok ezzel megszakították rossz sorozatukat az olaszokkal szemben, akiket világbajnokságon ezt megelőzően legutóbb 2003-ban a barcelonai döntőben győztek le – olvasható az Origón. Varga Zsolt együttese, amely a románok felett aratott sikerrel kezdte a viadalt, újabb diadalával szinte biztosan csoportelsőként zár majd, így ha a papírformának megfelelően pénteken felülmúlja Kazahsztánt, akkor közvetlenül a negyeddöntőbe jut.

Soha nem adják fel

Az olaszok elleni győzelem után Varga Zsolt szövetségi kapitány őszintén és sportszerűen értékelte a látottakat, és szerinte egy ilyen szoros győzelemnek is van pozitív hozadéka – írta meg a Magyar Nemzet.

Ezt a mérkőzést úgy nyertük meg, hogy nem játszottunk jól, de az ilyen meccseken keresztül leszünk újra egységes csapat. A játékunk ritmusa még alacsonyabb állapotban van. Egy ilyen stresszes meccs nagyon sokat kivesz a játékosokból, viszont az, hogy ilyen körülmények között nyertünk, hogy visszajöttünk másfél perccel a vége, az nagyon sok erőt adhat

– árulta el a magyarok edzője.

Az olaszok elleni siker nehezen született meg, mivel a rendes játékidő után 9-9 volt az állás, így ötméteresek döntöttek a győzelemről.

Ekkor jöttek el Vogel Soma pillanatai, aki már számtalanszor bizonyította, hogy e műfaj specialistája, s ezúttal sem hagyta cserben a csapatot. Két büntetőt kivédett, egyet pedig szemmel vert, így nyerte meg e párbajt 6-5-re a magyar válogatott – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A csapattársak nem is fukarkodtak a hálóőr dicséretével.

Könnyen meg is nyerhettük, s el is veszthettük volna a mérkőzést. A büntetőpárbajban hál Istennek van egy Vogel Sománk, aki megint odatette magát, amikor kellett

– nyilatkozta Manhercz Krisztián.

Soha nem fogjuk feladni, megmutattuk, hogy van tartásunk. Kaptunk szerencsétlen gólokat és elöl is hibáztunk nagyon sokat, de láttuk egymás szemében a hitet, ezért vagyunk mi nagybetűs csapat. Soma zseniális

– mondta el a csapatkapitány Jansik Szilárd.

A főszereplő, a meccs hőse arra felvetésre, hogy csak a büntetőpárbajig volt izgalmas a mérkőzés, szerényen így reagált:

Ez kicsit nagyképű kijelentés lenne és el is utasítanám.

Még voltak pontatlanságok, leginkább hátul, amiket javítani kell majd, viszont úgy néz ki, hogy a végjátékban jók vagyunk és mínusz kettőről megint fel tudtunk állni. A csapatjátékban kell még javulnunk a következő napokban. Úgy gondolom, hogy ez a mai siker ad nekünk egy elég nagy magabiztosságot, de a földön kell maradni és most kell igazán még nagyobb fokozatra kapcsolni és még koncentráltabbnak lenni

– nyilatkozta Vogel Soma.

Már a legjobb nyolc között

Varga Zsolt szövetségi kapitány az olaszok elleni mérkőzés előtt azt hangoztatta, nem is annyira az eredmény fontos, mint a játék, majd elismerte, hogy a magyar válogatott nem játszott igazán jól. Ennek ellenére igazán biztató, hogy a magyar férfi pólósok a csúcsformától elmaradva is legyőzték a világ egyik legjobb csapatát. Az olaszok elleni győzelemnek hatalmas jelentősége van. Először is, a magyar válogatott egyből ott van a legjobb nyolc között, mentesül a nyolcaddöntő alól, ahol valószínűleg az Egyesült Államok lenne az ellenfél.

A keddi negyeddöntőben a mieink az A csoport harmadik és a B csoport második helyezettje közötti nyolcaddöntő győztesével találkoznak, tehát várhatóan az Ausztrália–Franciaország meccs nyertesével kell játszaniuk.

A több meccsről is hiányzó Varga Dénes is csatlakozhat már a társaihoz, ezzel mélyülnek Varga Zsolt rotációs lehetőségei a csapatban. Picit messzebb tekintve a papírforma alapján a Szerbia–Horvátország párharc nyertesével mérkőzhet meg a magyar válogatott az elődöntőben. Először azonban egy nap pihenő után jön a Kazahsztán elleni kötelező győzelem, majd három szabadnap után következhet a negyeddöntő.