Az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban Csányi Sándor beszélt a magyar válogatott Eb-belépőiről is. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) adatai szerint a magyar csapat Svájc, Németország és Skócia elleni csoportmeccsére is 400 és 500 ezer közötti jegyigénylés futott be Magyarországról – írta meg a Magyar Nemzet. Az MLSZ első embere kitért a pénteken folytatódó NB I-re is, de a legtöbb magyar szurkolót minden bizonnyal az foglalkoztatta, hogy mi lesz Marco Rossi sorsa.

Rossi marad

Marco Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, amely tavaly – 1985 után először – egyenes ágon jutott ki egy nagy tornára, miután veretlenül végzett Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén – olvasható az Origón.

A magyar csapat edzője nemrégiben arról nyilatkozott, hogy ajánlatot kapott a Premier League-ből, korábban pedig egy Bundesliga-csapat csábításáról is lehetett hallani.

Csányi Sándor most tisztázta, a válogatott népszerű szövetségi kapitánya 2026. január elsejéig nem megy sehova, addig szól ugyanis a jelenlegi szerződése.

Olyan a szerződés, hogy el se tud menni, ha szeretne, akkor sem

– hangsúlyozta Csányi Sándor, aki később beszélt a magyar bajnokság rajtjáról. A szövetség elnöke a színvonal növekedése szempontjából kifejezetten elégedett, a nézőszámok terén azonban még bízik az előrelépésben. Csányi Sándor azt is elárulta, könnyen elképzelhető, hogy a 2025–26-os idénytől változik az NB I lebonyolítása.

Ami talán komolyan felmerül, hogy két kieső legyen-e vagy egy kieső, és az utolsó előtti játsszon az NB II második helyezettjével mérkőzést, és döntse el, hogy ki marad vagy pedig távozik az NB I-ből

– nyilatkozta az MLSZ elnöke.

Törökország és Írország ellen is játszunk

Egyre közelebb van már a nyári Európa-bajnokság, és bár a kontinenstornán szereplő válogatott pontos felkészülési menetrendjét Csányi Sándor egyelőre nem ismertethette, azonban az ellenfeleit már elárulhatta – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Magyarország a német, a svájci és a skót válogatottal csap össze az Eb-n, ezt figyelembe véve kerestek ellenfeleket a felkészülési időszakra.

A tervek szerint elsőként a szintén Eb-résztvevő Törökországgal játszik majd Marco Rossi csapata hazai környezetben. A törökök erősségét nem csak Eb-részvételük mutatja, hanem az is, hogy tavaly Németországot (2-3) és Horvátországot is (0-1) legyőzték.

Második felkészülési ellenfelünk Koszovó lesz, amely ugyan nem jutott ki az Eb-re és a világranglistán is csak a 101. helyen áll, Európa-bajnoki csoportellenfelünk, Svájc azonban a selejtezők során sem idegenben sem hazai pályán nem tudta legyőzni (2-2 és 1-1). Júniusi első ellenfelünk Írország lesz, amely nem Eb-résztvevő, és jelenleg a 60. a világranglistán, játékstílusuk azonban segítségére lehet a magyar válogatottnak a Skócia elleni Eb-csoportmeccsre való felkészülésben. Az Európa-bajnokság előtti utolsó ellenfelünk pedig Málta lesz.

Kilencvenkilenc százalék biztonsággal lehet mondani, hogy tavasszal Törökország és Koszovó lesz az ellenfél, és itthon fogunk játszani. Később, közvetlenül az Európa-bajnokság előtt Írországgal játszunk – a szövetségi kapitány kérése volt egy Skóciához hasonló stílusú csapat –, és Málta lesz még az ellenfél. Írország idegenben, Málta itthon, valószínűleg valamelyik vidéki stadionban vagy a Groupama Arénában

– nyilatkozta az M4-nek Csányi Sándor.

Dárdai Márton nem az utolsó

Az MLSZ elnöke végeztül azt még elárulta, hogy Dárdai Márton után is várható még olyan játékos, aki bár külföldön kezdte pályafutását, a magyar válogatottat fogja választani.

Folyamatosan figyelünk és kutatunk olyan játékosokat, akik magyar származásúak és rendszeresen játszanak valamelyik magasan jegyzett ligában, vagy pedig ifjúsági válogatottak valamelyik országban. Van még néhány olyan jelöltünk, akit szívesen látnánk és magyar származású. Korai lenne nevekről beszélni, de azt elmondhatom, hogy biztosan lesz még ilyen

– zárta mondandóját az MLSZ elnöke.