A magyar együttes húszfős keretéből ezúttal Andó Arián, Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Zsolt és Szita Zoltán maradt ki. Utóbbi, a Szeged balátlövője lázzal járó felső légúti megbetegedés miatt nem játszhatott. A horvátoknál Domagoj Duvnjak háromszoros Európa-bajnoki ezüstérmes, világbajnoki második, olimpiai bronzérmes, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes irányítót nem nevezték, mert napok óta betegséggel küszködik.

Szita eddig támadásban és védekezésben, balátlövő és balszélső poszton, a védőfalban és öt-egyes védekezésben is jól teljesített, de a hiánya eleinte nem látszott meg a csapat játékán.

A kilencedik percben Bodó Richárd egy labdaszerzés - pontosabban visszaszerzés - után a földön fekve szerzett gólt, ezzel volt először két találat a különbség.

Jó védekezés után Imre Bence kétszer is góllal fejezte be a lerohanást, 7-4-nél pedig időt kért az ellenfél. Bartucz László remekül védett, támadásban azonban sokasodtak a kihagyott helyzetek, ezért José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány irányítót cserélt, Lékai Máté helyett Fazekas Gergőt küldte be, sőt Hanusz Egont is a pályára vezényelte.

A magyarok 6-2-es szériája után a kapusbravúrokra és a jó védekezésre alapozva megnyugtatóvá lehetett volna tenni a különbséget, de a támadásban elkövetett rengeteg hiba miatt a horvátok felzárkóztak, és a szünetben 14-13 volt az állás ide.

Lerohanások helyett a második félidőben is lassították a játékot Bánhidi Bencéék, de emiatt rendre felállt védőfallal néztek szembe, ez pedig alaposan megnehezítette a dolgukat, kilenc perc után lőtték első akciógóljukat. A horvátok fordítottak és 1-0 után ismét vezettek (17-16), a magyarok továbbra is sok helyzetet rontottak, ebben közrejátszott az ellenfél kapusainak remek teljesítménye is.

Egy 4-1-es sorozat végén az 52. percben újra kettővel vezetett a magyar válogatott, utána Imre Bence találatai ellenére egyenlített Horvátország.

Két perccel a vége előtt megint Lékaiék voltak kétgólos előnyben, és bár emberhátrányba kerültek, egy kulcsfontosságú labdaszerzés után Sipos Adrián gólt szerzett.

Az utolsó percben az ellenfél feltolta a védekezését a félpályáig, de ezzel sem ment sokra, így a magyar válogatott az 1998-as Európa-bajnokság után ismét le tudta győzni a horvátokat világversenyen.

A mezőny legjobbja Bartucz László lett, aki 16 védéssel, 38 százalékos hatékonysággal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon a Szeged balszélsője, Marin Jelinic egy, a Tatabánya jobbátlövője, Mateo Maras két góllal zárt. Tin Lucin és Filip Glavas öt-öt alkalommal talált be, Matej Mandic kilenc, Dominik Kuzmanovic négy lövést védett. José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány két időkérési lehetőséget sem használt ki a hatvan perc során.

A két csapat 36. egymás elleni meccsén húsz horvát siker és öt döntetlen mellett a 11. magyar győzelem született.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, I. csoport

Magyarország–Horvátország 29-26 (13-14)

Köln, v.: Lah, Sok (szlovénok)

Lövések/gólok: 48/29, illetve 46/26

Gólok hétméteresből: 4/3, illetve 2/2

Kiállítások: 8, illetve 12 perc

Magyarország: Bartucz - Bodó 5, Lékai 4, Bánhidi 2, Sipos 1, Ancsin 3, Imre 7, cserék: Bóka 2, Ligetvári, Fazekas 3, Hanusz, Máthé 1, Ilic 1

Korábban játszották: Franciaország-Izland 39-32 (17-14)

Később játszák: Németország-Ausztria 20.30

Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn, melyen a magyar csapat már korábban biztosította a helyét.