A Ferencváros nyolcaddöntőbe jutott a férfi kézilabda Európa-ligában, mivel kedden házigazdaként 27-27-es döntetlent játszott a német Flensburggal a csoportkör utolsó fordulójában.

A hazaiak keretéből Füzi Dániel és Bohács Sándor hiányzott.

„Írjuk tovább együtt a történelmet” - állt a Fradi-szurkolók kezdés előtt kifeszített transzparensén, akik arra utaltak, hogy kedvenc csapatuknak még egy szoros vereséggel is volt esélye a nyolcaddöntőbe jutásra. A németek számára már nem volt tétje a találkozónak, ugyanis az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a csoport első helyéről jutottak tovább.

Teitur Örn Einarsson, a német csapat játékosa (j) gólt szerez, háttal Borbély Ádám, a Ferencváros kapusa a férfi kézilabda Európa-liga B csoportkörének utolsó fordulójában, a Ferencvárosi TC - SG Flensburg-Handewitt mérkőzésen a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban 2023. február 28-án

Fotós: Illyés Tibor

A negyedik percben már három góllal vezetett az FTC, majd a meccs negyedénél egyenlített a kevesebb helyzetet kidolgozó, de pontosabban lövő Flensburg. A vendégeket az sem vetette vissza, hogy az első húsz percben négy kiállítást is ítéltek ellenük a játékvezetők. A folytatásban is nagyot küzdött a magyar együttes, és bár Nagy Bence és Lékai Máté is kihagyott egy-egy büntetőt, csapatuk 15-13-as előnyben volt a szünetben, és a Flensburg az első félidő során egyszer sem vezetett.