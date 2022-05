Jürgen Klopp vezetőedző szerint nincs extra nyomás labdarúgócsapatán, az FC Liverpoolon amiatt, hogy még esélye van négy sorozatban is diadalmaskodni a mostani idényben.

A német szakember erről a Wolverhampton Wanderers elleni, vasárnapi szezonzáró bajnoki mérkőzés előtt nyilatkozott.

"Tudjuk, hogy meg kell nyernünk a mérkőzést, de már egy ideje ezzel a tudattal lépünk pályára. Nincsen +mi lett volna, ha+, inkább a pozitív oldaláról közelítjük meg a dolgot, ugyanis fantasztikus, hogy itt tartunk" - utalt arra a tréner, hogy együttese a szezonban már begyűjtötte a Ligakupát és az FA Kupát, jövő szombaton a Real Madrid ellen döntőt játszik a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben pedig a zárókör előtt mindössze egyetlen pont a hátránya a címvédő Manchester Cityvel szemben.

"Életem legnagyobb vereségei mindig a legnagyobb sikerekhez vezettek. Bármi is történik vasárnap, nem fogunk megállni, továbbra is próbálkozni fogunk. Igen, az egyik legerősebb csapattal küzdünk, de ott vagyunk a nyakukon, ami már önmagában is nagyszerű eredmény. A többit pedig meglátjuk" - mondta a bajnoki aranyéremért folytatott harcról Klopp.

A Liverpool a Wolverhamptont, a Manchester City az Aston Villát fogadja az angol élvonal vasárnapi utolsó fordulójában. A manchesteriek, akik öt év alatt negyedszer lehetnek bajnokok, egypontos előnnyel várják a zárókört.