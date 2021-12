Eddig bizonytalan volt, hogy a játékosok milyen feltételek mellett léphetnek be Ausztráliába, voltak kiszivárgott információk, amelyek szerint 14 buborékban vagy karanténban töltött nap után akár oltatlan teniszezők is pályára léphettek volna Melbourne-ben. Szombaton azonban Craig Tiley tornaigazgató bejelentette: minden résztvevőnek, játékosoknak, rendezőknek és szurkolóknak is kötelező lesz az oltás.