A Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) döntése alapján a 2022 és 2024 közötti Európa-bajnokságokon összesen 60 kvóta talál majd gazdára a 2024-es párizsi olimpiára.

Az európai szövetség (ESC) honlapja szerint mind a 12 egyéni ötkarikás számban öt helyet lehet elnyeri a kontinensviadalokon, amelyek közül az első a jövő évi 25 és 50 méteres puska, pisztoly, illetve koronglövő Eb lesz Moszkvában.

Az ESC határozata alapján az orosz fővárosban valamennyi olimpiai egyéni versenyben két-két indulási jog talál majd gazdára.

Az augusztusi Eb-n nyolc olimpiai számot rendeznek: női sportpisztoly, férfi gyorstüzelő pisztoly, férfi és női kisöbű szabadpuska összetett, illetve férfi és női skeet és trap lesz műsoron.

A jövő évben nem csupán a nyári Eb-n nyílik majd lehetőség kvótaszerzésre a sportágban, ugyanis a szeptemberi, eszéki koronglövő-világbajnokság és az októberi, kairói puska, pisztoly-vb is kvalifikációs világverseny lesz, és mindkét viadalon egyéni számonként négy-négy párizsi helyet adnak ki. Az ISSf hétfőn azt is közölte, hogy a 2023-as oroszországi „nagy” világbajnokságon is valamennyi egyéni számban négy-négy kvóta lesz elérhető.

Borítókép: Az amerikai Madelynn Ann Bernau a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as nyári olimpia sportlövészetének trap vegyescsapat alapversenye közben a tokiói Aszaka Lőtéren 2021. július 31-én.

Forrás: MTI