Ismét erős földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt

Tovább emelkedett, a korábbi nyolcról már legalább húszra nött az afganisztáni, 6,3-as erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, amely hétfő hajnalban rázta meg a Közép- és Dél-Ázsia határán fekvő ország északi részét, két hónappal a közelmúlt legsúlyosabb földrengése után.

Fotó: Atif Aryan / Forrás: AFP

A rengés epicentruma Mazar-i-Sharif közelében, Balh tartományban volt, a földmozgás 28 kilométer mélységben történt – jelentette az USGS amerikai földtani szolgálat. A szervezet narancs riasztást adott ki, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve.

Mintegy 320 honfitársunk megsérült és több mint húszan meghaltak Samangan és Balh tartományban

– közölte Sarafat Zaman, az egészségügyi minisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy ez ideiglenes becslés.

A Samangan tartományi egészségügyi hatóság szóvivője, Szamim Dzsojanda közölte, hogy az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak. A földrengés részben megrongálta a város híres kék mecsetjét is – erősítette meg Hadzsi Zaid, Balh tartomány szóvivője.

A földrengést a több száz kilométerre fekvő Kabulban is érezni lehetett; helyszíni tudósítások szerint sokan rémülten rohantak az utcára.

Az afgán hatóságok figyelmeztettek, hogy az áldozatok száma a mentési munkálatok előrehaladtával még emelkedhet, mivel a kommunikáció több hegyvidéki térségben megszakadt.