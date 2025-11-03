november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Ismét erős földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt

Címkék#afganisztán#halálos áldozat#földrengés

A hétfő hajnali, 6,3-as erősségű földrengésnek már legalább húsz halálos áldozata van a Közép- és Dél-Ázsia határán fekvő országban.

MW
Ismét erős földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt

Sérültet szállítanak kórházba az afganisztáni földrengés után

Forrás: AFP

Fotó: Atif Aryan

Tovább emelkedett, a korábbi nyolcról már legalább húszra nött az afganisztáni, 6,3-as erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, amely hétfő hajnalban rázta meg a Közép- és Dél-Ázsia határán fekvő ország északi részét, két hónappal a közelmúlt legsúlyosabb földrengése után.

Fotó: Atif Aryan / Forrás: AFP

A rengés epicentruma Mazar-i-Sharif közelében, Balh tartományban volt, a földmozgás 28 kilométer mélységben történt – jelentette az USGS amerikai földtani szolgálat. A szervezet narancs riasztást adott ki, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve.

Mintegy 320 honfitársunk megsérült és több mint húszan meghaltak Samangan és Balh tartományban

 – közölte Sarafat Zaman, az egészségügyi minisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy ez ideiglenes becslés.

A Samangan tartományi egészségügyi hatóság szóvivője, Szamim Dzsojanda közölte, hogy az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak. A földrengés részben megrongálta a város híres kék mecsetjét is – erősítette meg Hadzsi Zaid, Balh tartomány szóvivője.

A földrengést a több száz kilométerre fekvő Kabulban is érezni lehetett; helyszíni tudósítások szerint sokan rémülten rohantak az utcára.

Az afgán hatóságok figyelmeztettek, hogy az áldozatok száma a mentési munkálatok előrehaladtával még emelkedhet, mivel a kommunikáció több hegyvidéki térségben megszakadt.

Afganisztánt az utóbbi években többször is súlyos földrengések sújtották. Augusztusban több mint kétezer ember halt meg egy 6-os erősségű keleti rengésben, míg 2023-ban Herat térségében mintegy 1500 halálos áldozatot követelt egy földrengéssorozat. A Hindukus-hegység térsége két nagy aktív törésvonal találkozásánál fekszik, ami miatt az ország különösen földrengésveszélyes.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu