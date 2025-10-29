október 29., szerda

Elérte Kubát a rendkívül veszélyes Melissa hurrikán

A hármas kategóriába visszaminősített Melissa hurrikán szerdán elérte Kubát, ahol emiatt több százezer lakosnak el kellett hagynia otthonát – írja az MTI.

A vihar ugyan veszített kezdeti erejéből, de az általa szállított szelek sebessége így is meghaladta az óránkénti 200 kilométert az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint.

„A rendkívül veszélyes Melissa hurrikán elérte Kuba délkeleti partjait” – közölte szerdán az NHC a honlapján.

Várhatóan továbbra is erős marad, miközben áthalad Kubán, a Bahama-szigeteken és Bermuda környékén

– írták az oldalon.

Kedden Jamaicán végigsöpörve szeleinek sebessége elérte a 300 kilométert óránként, így a Melissa a világ legerősebb trópusi vihara lett 2025-ben az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) adatainak elemzése alapján.

A kubai hatóságok jelentése szerint 735 ezer embert kiköltöztettek otthonukból, főként Santiago de Cuba, Holguín és Guantánamo tartományokban. Hat keleti tartományban a hatóságok „riadóhelyzetet” hirdettek ki.

Haitin, Kubától keletre, a hatóságok elrendelték az iskolák, üzletek és közintézmények bezárását. Jamaicán három ember életét követelte a hurrikán, három másik Haitin, egy pedig a Dominikai Köztársaságban halt meg. A hatóságok korábban arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy az áradások miatt a krokodilok fokozottabb veszélyt jelentenek.

 

