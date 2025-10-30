október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Krimi

48 perce

Műkincsrablás a Louvre-ban: újabb gyanúsítottakat vettek őrizetbe

#Louvre múzeum#gyanúsított#ékszerrablás

Öt újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Louvre-ban történt műkincsrablás miatt - közölte csütörtökön az RTL francia rádióállomás.

MW
Járőröző rendőrök, mögöttük a párizsi Louvre múzeum bejáratánál állnak sorban érdeklődők 2025. október 27-én

Forrás: MTI/AP

Fotó: Christophe Ena

Az öt személyt egyszerre, különböző helyszíneken tartóztatták le a párizsi régióban október 29-én, szerdán 21 óra körül – mondta el a rádiónak csütörtökön Laure Beccuau párizsi ügyész.

A múlt hét végén már őrizetbe vettek két gyanúsítottat, akikről Beccuau szerdán elmondta, hogy „részben beismerték” részvételüket a rablásban.

Az ügyész szerdán azt is közölte, hogy 

egyelőre semmi nem utal arra, hogy a tetteseknek bűntársaik lettek volna a múzeumon belül, de nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a rablásban többen vettek részt, mint a biztonsági kamerák által észlelt négy bűnöző.

A maszkot viselő rablók fényes nappal törtek be a Louvre épületébe és nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából.

A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

Korábban beszámoltunk arról, hogy okktóber 19-én, fényes nappal nyolc nagyértékű, a XIX. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból. 

 

 

Krimi

A dosszié további cikkei
