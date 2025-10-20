Drámai baleset: tengerbe csapódott a repülőgép

Két ember halálát erősítették meg a hongkongi nemzetközi repülőtéren történt súlyos baleset után, miután egy teherszállító repülőgép lesodródott a kifutópályáról és a tengerbe zuhant – adta hírül a BBC-re hivatkozva a Magyar Nemzet.

Ritka és súlyos baleset történt Hongkongban

Fotó: Peter Parks / Forrás: AFP

Az Emirates EK9788-as járata, amelyet a török Air ACT Cargo üzemeltetett, Dubajból érkezett, és helyi idő szerint hajnali 3:50-kor próbált landolni. A gép leszálláskor letért a kifutópályáról, áttörte a kerítést, és összeütközött a kifutópályán kívül tartózkodó járőrkocsival.