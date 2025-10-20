2 órája
Drámai baleset: tengerbe csapódott a repülőgép
Drámai, ritka baleset történt a hongkongi nemzetközi repülőtéren. Egy teherszállító repülőgép landoláskor kicsúszott a leszállópályáról, majd összeütközött egy biztonsági járőrkocsival és a tengerbe lökte a járművet. A balesetben két repülőtéri dolgozó meghalt.
A teherszállító repülőgép a tengerbe csapódott
Forrás: AFP
Fotó: Peter Parks
Két ember halálát erősítették meg a hongkongi nemzetközi repülőtéren történt súlyos baleset után, miután egy teherszállító repülőgép lesodródott a kifutópályáról és a tengerbe zuhant – adta hírül a BBC-re hivatkozva a Magyar Nemzet.
Az Emirates EK9788-as járata, amelyet a török Air ACT Cargo üzemeltetett, Dubajból érkezett, és helyi idő szerint hajnali 3:50-kor próbált landolni. A gép leszálláskor letért a kifutópályáról, áttörte a kerítést, és összeütközött a kifutópályán kívül tartózkodó járőrkocsival.
Rablás a Louvre-ban: ideiglenesen bezárt a világhírű múzeum
Két repülőtéri dolgozó a tengerbe zuhant. Kimentették őket, de végül a kórházban életüket vesztették
– közölte több helyi médium, köztük a közszolgálati RTHK.
A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát.
A teljes cikket és a légi katasztrófáról készült videót ITT éri el.
Krimi
- Szárítógépbe szorult egy kislány, tűzoltók szabadították ki
- Rablás a Louvre-ban: ideiglenesen bezárt a világhírű múzeum
- Brazíliában többen meghaltak egy buszbalesetben (videó)
- Két ember meghalt egy lakástűzben Budapesten
- Rejtély, hogy tűnt el egy 600 ezer eurós Picasso-festmény