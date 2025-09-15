Áldatlan állapotok egy román kórházban: egy férfi életét veszthette a beszakadt lépcső miatt

A rendőrség vizsgálatot indított, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy 66 éves férfi meghalt a romániai Resicabányai Megyei Kórház területén – írja a Mandiner a Maszolra hivatkozva.

A férfi állítólag azért esett el, mert a kórház egyik lépcsőfoka beszakadt a súlya alatt, és a zuhanás következtében életét vesztette.

Szeptember 15-én a resicabányai rendőrség munkatársait a megyei kórház képviselői értesítették arról, hogy egy 66 éves férfi a kora reggeli órákban elhunyt az egészségügyi intézményben. A holttestet a Törvényszéki Orvostani Szolgálatra szállították, ahol boncolásra kerül sor, hogy megállapítsák a halál okát

– idézi a News.ro a Krassó-Szörény megyei rendőrség közleményét.