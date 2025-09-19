2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban a Philip Morris

Bemutatták a napokban Brüsszelben az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban. A kutatás szerint a vállalat túl azon, hogy a dohányipari átalakulás élére állt, stratégiai szerepet játszik Európa innovációs és versenyképességi törekvéseiben is – írja cikkében a Világgazdaság.

A füstmentes jövő Európában épül

Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International fontos lépéseket tett a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel. Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest.

A Philip Morris International 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt

– reagált az elemzésre Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára csaknem 100 országban jelen lévő Philip Morris International európai régiójának elnöke.

A dohányipari cég újrahasznosító központjának átadója Gyálon 2021. augusztus 30-án

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Hozzátette: ez nem pusztán számokról szól, hiszen átalakulás és haladás is egyben. Meggyőződése, hogy a Philip Morris International füstmentes útja valódi, pozitív változást hoz, méghozzá Európa erejével. „Napjainkban a globális nettó bevételeink több mint 40 százaléka füstmentes termékekből származik, amelyeket európai gyáraink közül 15-ben állítunk elő. Ez a tanulmány bizonyítja elkötelezettségünket: a haladás már zajlik, a füstmentes jövő nap mint nap itt, Európában épül” – magyarázta a Philip Morris régiós vezetője.

A Philip Morrist vizsgáló tanulmány legfontosabb megállapításait a Világgazdaság cikke veszi sorra.