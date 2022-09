A Zöldek azt követelik – és az energiaválság előtt ebbe az irányba haladt a kormány –, hogy minden atomerőművet le kell kapcsolni, ezért nem meglepő, hogy nehezen egyeztek bele a két meglévő erőmű további üzemeltetésébe. Ricarda Lang, a Zöldek párt elnöke ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy világossá kell tenni: az atomenergia fokozatos kivonásáról azért döntöttek, mert ez magas kockázatú technológia.

A Zöldekkel szemben a liberálisok állnak a kormánykoalíción belül, akik szerint meg kell hosszabbítani az összes még működő atomerőmű üzemidejét. Christian Dürr pártelnök szerint a magas energiaárakat jelentősen mérsékelni lehetne, ha a Zöldek nem kötnék meg a kormány kezét, és az energiaellátás is biztonságosabb lehetne.

Ezzel egyetért egyébként az ellenzék is, a jobboldali Alternatíva Németország (AfD) párt szerint például a Zöldek ­miatt a szövetségi kormány előnyben részesíti az ideológiai érveket az emberek szükségletével szemben. Leif­-Erik Holm, az AfD gazdaságpolitikai szóvivője szerint a szövetségi kormány nemcsak az atomenergia gazdasági szükségességét hagyja figyelmen kívül, hanem a lakosság nagy többségének azon kívánságát is, hogy az erőművek tovább maradjanak a hálózaton.

– Sajnos az ideológia ismét győzedelmeskedett a józan ész felett – jelentette ki Holm utalva arra, hogy

a zöldpárti gazdasági miniszter, Robert Habeck inkább a pártja érdekeit veszi figyelembe, mintsem az emberekét. Holm szerint a villamosenergia-árak gyors és tartós csökkentése csak az atomenergiával lehetséges.

Jens Spahn, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa is amellett foglalt állást a napokban, hogy érdemes lenne üzemben tartani a megmaradt erőműveket, mert ez az egyetlen logikus út az alacsonyabb árakhoz és az energiabiztonsághoz vezető úton. A szakértők is a kormánykoalícióval szemben foglalnak állást. A TÜV – vagyis a Műszaki Ellenőrző Egyesület – is leszögezte: nem csak hogy érdemes meghosszabbítani a maradék atomerőművek üzemidejét, de a tavaly leállított rektorokat is biztonságosan újra lehet indítani.

A németországi egyetemek húsz neves tudósa sem ért egyet a kormánnyal. „Az emelkedő energiaárak és a csökkenő ellátásbiztonság veszélyezteti a versenyképességet és a jólétet. A német atomerőművek leállításához való ragaszkodás csak súlyosbítja ezeket a veszélyeket” – olvasható a nyilatkozatukban.