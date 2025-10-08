36 perce
Pásztor Ádám legnagyobb szerepére készül: ikerfiúk érkeznek hamarosan a mosonmagyaróvári tehetség családjába
Hamarosan bővül a mosonmagyaróvári születésű, jelenleg Budapesten élő Pásztor Ádám családja: párjával ikerfiúkat várnak. Pásztor Ádám – aki nemrég a Dűne sztárjával, Travis Fimmellel is összefutott – az élete legnagyobb szerepe mellett mesélt az aktuális feladatairól is, köztük arról, hogy hamarosan az Ember tragédiájában Ádámként láthatjuk.
A Dűne sztárjával, Travis Fimmellel Pásztor Ádám.
Pásztor Ádám szívesen jön haza Mosonmagyaróvárra, de szerepei révén az ország számos pontjára eljut. A fiatal színész szabadúszóként jelenleg is több társulattal játszik, újdonságként most éppen a Babits Mihály Színházzal próbál.
Pásztor Ádám az Ember tragédiájában
– Az Ember tragédiáját október 15-én mutatjuk be Mórahalmon a Babits Mihály Színházzal. Ez most nem egy zenés darab, hanem egy prózai szerep. Azért is mondtam rá igen, mert ez az egyik kedvenc darabom. Madáchnak sikerült a saját korán túllépnie, és kétségbeejtő jóslattal a jövőbe tekinteni. Szeretném, hogyha ezt a produkciót is el tudnánk Mosonmagyaróvárra hozni – avatott be az Ádám szerepét alakító tehetség.
Pásztor Ádám szerepel a Győri Nemzeti Színház Puskás című musicalében, ahol magát a címszereplőt alakítja három előadásban is. Közben egy saját darab létrehozásán is dolgozik.
– A közönség láthat még a szülővárosomban már bemutatott Mágusban, továbbá a Vámpírok Báljában, a debreceni színház Pál utcai fiúk produkciójában.
Közben Ádám elárulta: egy fontos szerepre is készül, mégpedig az apaságra. Ikerfiai októberben érkeznek.
– A feleségemmel ebédeni mentünk az egyik budapesti hotelbe, amikor ismerős arcra lettem figyelmes. Travis Fimmelt sokan a Vikingek sorozatból ismerik, jómagam a Dűnében láttam. Megkértem egy közös fotóra és gratuláltam munkájához – avatott még be Ádám a híres színésszel való találkozásba.