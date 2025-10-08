október 8., szerda

Világhírű színésszel is találkozott

36 perce

Pásztor Ádám legnagyobb szerepére készül: ikerfiúk érkeznek hamarosan a mosonmagyaróvári tehetség családjába

Hamarosan bővül a mosonmagyaróvári születésű, jelenleg Budapesten élő Pásztor Ádám családja: párjával ikerfiúkat várnak. Pásztor Ádám – aki nemrég a Dűne sztárjával, Travis Fimmellel is összefutott – az élete legnagyobb szerepe mellett mesélt az aktuális feladatairól is, köztük arról, hogy hamarosan az Ember tragédiájában Ádámként láthatjuk.

Mészely Réka
Pásztor Ádám szívesen jön haza Mosonmagyaróvárra, de szerepei révén az ország számos pontjára eljut. A fiatal színész szabadúszóként jelenleg is több társulattal játszik, újdonságként most éppen a Babits Mihály Színházzal próbál.

Pásztor Ádám a napokban az Ember tragédiájában debütál Ádámként
Pásztor Ádám az Ember tragédiájában

– Az Ember tragédiáját október 15-én mutatjuk be Mórahalmon a Babits Mihály Színházzal. Ez most nem egy zenés darab, hanem egy prózai szerep. Azért is mondtam rá igen, mert ez az egyik kedvenc darabom. Madáchnak sikerült a saját korán túllépnie, és kétségbeejtő jóslattal a jövőbe tekinteni. Szeretném, hogyha ezt a produkciót is el tudnánk Mosonmagyaróvárra hozni – avatott be az Ádám szerepét alakító tehetség.

Pásztor Ádám szerepel a Győri Nemzeti Színház Puskás című musicalében, ahol magát a címszereplőt alakítja három előadásban is. Közben egy saját darab létrehozásán is dolgozik. 

– A közönség láthat még a szülővárosomban már bemutatott Mágusban, továbbá a Vámpírok Báljában, a debreceni színház Pál utcai fiúk produkciójában.

Közben Ádám elárulta: egy fontos szerepre is készül, mégpedig az apaságra. Ikerfiai októberben érkeznek. 

– A feleségemmel ebédeni mentünk az egyik budapesti hotelbe, amikor ismerős arcra lettem figyelmes. Travis Fimmelt sokan a Vikingek sorozatból ismerik, jómagam a Dűnében láttam. Megkértem egy közös fotóra és gratuláltam munkájához – avatott még be Ádám a híres színésszel való találkozásba. 

 

