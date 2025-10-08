Pásztor Ádám legnagyobb szerepére készül: ikerfiúk érkeznek hamarosan a mosonmagyaróvári tehetség családjába

Pásztor Ádám szívesen jön haza Mosonmagyaróvárra, de szerepei révén az ország számos pontjára eljut. A fiatal színész szabadúszóként jelenleg is több társulattal játszik, újdonságként most éppen a Babits Mihály Színházzal próbál.

Pásztor Ádám a napokban az Ember tragédiájában debütál Ádámként.

Fotó: Feil Balázs

Pásztor Ádám az Ember tragédiájában

– Az Ember tragédiáját október 15-én mutatjuk be Mórahalmon a Babits Mihály Színházzal. Ez most nem egy zenés darab, hanem egy prózai szerep. Azért is mondtam rá igen, mert ez az egyik kedvenc darabom. Madáchnak sikerült a saját korán túllépnie, és kétségbeejtő jóslattal a jövőbe tekinteni. Szeretném, hogyha ezt a produkciót is el tudnánk Mosonmagyaróvárra hozni – avatott be az Ádám szerepét alakító tehetség.

Pásztor Ádám szerepel a Győri Nemzeti Színház Puskás című musicalében, ahol magát a címszereplőt alakítja három előadásban is. Közben egy saját darab létrehozásán is dolgozik.

– A közönség láthat még a szülővárosomban már bemutatott Mágusban, továbbá a Vámpírok Báljában, a debreceni színház Pál utcai fiúk produkciójában.

Közben Ádám elárulta: egy fontos szerepre is készül, mégpedig az apaságra. Ikerfiai októberben érkeznek.

A fiatal mosonmagyaróvári születésű színész az apa szerepre is készül.

– A feleségemmel ebédeni mentünk az egyik budapesti hotelbe, amikor ismerős arcra lettem figyelmes. Travis Fimmelt sokan a Vikingek sorozatból ismerik, jómagam a Dűnében láttam. Megkértem egy közös fotóra és gratuláltam munkájához – avatott még be Ádám a híres színésszel való találkozásba.