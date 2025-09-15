56 perce
Stroke-ot kapott a Mötley Crüe énekese
Ezért kellett elhalasztani a legendás banda tavaszi koncertsorozatát.
Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere
Forrás: AFP
Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere karácsony másnapján stroke-ot kapott, amely lebénította az egész bal oldalát – árulta el az énekes a Las Vegas Review-Journalnak adott interjúban. Hosszú felépülés várt rá, amely során újra meg kellett tanulnia járni. Az orvosok kétségbe vonták, vissza tud-e térni a színpadra, de a zenész eltökélt volt, és hitte, hogy újra képes lesz mozogni és énekelni.
A gyógyulás során először mások segítségére szorult, majd tolószékre, járókeretre, végül botra volt szüksége. Ma már segédeszköz nélkül mozog, felépülése 90–95 százalékos. A folyamatban egy nashville-i amerikaifutball-edző segítette
– mesélte el Vince Neil az interjúban.
A banda a felépülés miatt elhalasztotta a 2025 márciusára tervezett, Las Vegas-i turnéját, amelyet szeptemberben már elkezdtek bepótolni. A Mötley Crüe basszusgitárosa, Nikki Sixx korábban elárulta, hogy Vince Neil állapota miatt nem léptek fel Ozzy Osbourne és a Black Sabbath birminghami búcsúgáláján.
Az elhalasztott Las Vegas-i koncertsorozat első, szeptember 12-i bulijáról, amelyet a Park MGM kaszinóhotel Dolby Live termében tartottak, már felkerültek videók a YouTube-ra.