Matthew McConaughey édesapja a szenvedély hevében hunyt el

Matthew McConaughey az elmúlt években több alkalommal is megosztott személyes részleteket a múltjából. Az Oscar-díjas színész legutóbb egy interjúban arról beszélt, hogyan veszítette el édesapját, James McConaugheyt – írja a life.hu.

A színész elmondása szerint az eset különleges és váratlan körülmények között történt:

édesapja szívrohamot kapott, a feleségével való együttlét közben. Bár a mentők hamar a helyszínre érkeztek, életét már nem tudták megmenteni.

Az Úriemberek sztárja arról is mesélt, hogy édesanyja miként reagált a tragikus pillanatokban, erről ITT olvashat bővebben.