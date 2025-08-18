Leáldozott a csendes eleganciának, visszatér a hivalkodó luxus

Az olyan márkák, mint a Gucci, a Chanel, a Versace, új kreatív igazgatóikkal, valamint a Renault éléről távozó és a többek között Gucci-tulajdonos Kering luxusmárkacsoport új vezérigazgatója, Luca de Meo érkezésével a luxusipar várhatóan fokozatosan felhagy a finom, csendes luxussal az erőteljesebb, látványosabb stílusok javára – legalábbis így gondolja a CNBC-nek nyilatkozó luxusipari elemző, Carole Madjo a Barclaystól.

A szakértő szerint a divat is ciklusokban mozog, a luxus területén is, és az elmúlt években elhasználódott, csendes luxus helyét ismét valami más válthatja, az újdonság kerülhet ismét a fókuszba, miután a luxusipar lejtmenetbe került a koronavírus-járvány idejét jellemző fellendülés után − írja a Világgazdaság.

Ugyanakkor

az olyan ultraluxus márkák, mint a Brunello Cucinelli, a Hermés vagy az LVMH birtokában lévő Loro Piana, szinte meg sem érezték a szektor válságát, a visszafogott kasmírruhák és a felső kategóriás táskák piaca továbbra is erős maradt.

Ám a kevésbé hivalkodó, csendes luxus nem minden márkának jött be, így ezek kénytelenek változtatni a kreatív irányukon, és visszatérni a merész, hangos luxushoz.

A Világgazdaság szerint több divatház is imázsváltásra készülhet, részletek ITT.