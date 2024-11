Néha mindenkivel előfordul, hogy száraz lesz a szeme. A hidegebb időben azonban gyakrabban jelentkezhet ez a tünet, amely a legtöbbször szerencsére nem jelent nagy bajt.

Néhány esetben azonban, főleg ha egyéb tünetekkel párosul, intő jel lehet a szemszárazság.

A Bors a The Sun cikke alapján azt írja, ha az alábbi tüneteket észleljük magunkon a szemszárazságon kívül, érdemes minél előbb orvoshoz fordulni, hiszen akár agydaganat is lehet az oka.

A The Sunnak Dr. Stuart Sanders, a londoni General Practice orvosa elmagyarázta, hogy a szem mögötti nyomás vagy a pislogási folyamat megváltozása miatt léphet fel a szemszárazság.

Az agydaganat tünetei továbbá a szemmozgás megváltozása, a fejfájás, látási problémák, mozgászavarok.

Rohamok, tartós hányinger, hányás és álmosság esetén is ki kell vizsgáltatni magunkat, és szintén intő jel lehet, a szemszárazság mellett megváltozik az ember viselkedése vagy mentális állapota.