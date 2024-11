Emma kiskorától fogva egy dolgot evett mindennap, amit később a hosszú élet titkának vallott: 3 tojást. Az olasz származású nő 1899-ben született, majd 2016-ban hunyt el, ami azt jelenti, hogy élt 3 évszázadban és mindkét világháborút látta – derül ki a Bors cikkéből.

Emma néni napi adagja három tojás volt

Forrás: Shutterstock

Emma hosszú és teljes életet élt, viszonylag egyszerű szabályok alapján: követte a neki megfelelő diétát, és kerülte a férfiakkal való kapcsolatot. Egyszer volt házas, de amikor kisfia korai halála után 1938-ban elvált a férjétől, úgy döntött, hogy soha nem megy férjhez újra. Nem szerette volna, hogy valaki más uralkodjon felette, ezt szintén a hosszú élet titkának vallotta.

Hosszú életének titka azonban nem nyilvánvaló, ugyanis nem fogyasztott semmilyen különleges dolgot, csupán csak napi 3 tojást (ebből kettőt nyersen) 90 éven keresztül. Ez akkor vált szokásává, amikor vérszegénységgel diagnosztizálták az első világháború kezdetén.

Mielőtt azt hinnénk, Emma néni rutinja az egészség mintaképe: az idős hölgy azt is elmondta, hogy ezeket a dolgokat a hagyományos olasz alkoholos törkölypárlattal párosította, a grappával.

Megettem 3 tojást, majd hogy könnyebben emésszek, saját készítésű grappát ittam; egy üvegbe tettem 7 zsálya levéllel, egy csokor kerti rutával és pár szem szőlővel. Majd egy kanál segítségével megittam

– magyarázta.

Ebédre omlettet evett Emma néni

Forrás: Shutterstock

Carlo Bava, aki közel három évtizedig volt az orvosa, azt mondta, Emma nagyon ritkán evett gyümölcsöt és zöldséget, így az biztosan nem tudható be a hosszú élete titkának, inkább a tojásevés.

„Amikor találkoztam vele, 3 tojást evett naponta. Kettőt nyersen reggel, délben omlettet, este pedig csirkét evett” – mondta az orvos.

Emma élete végéhez közeledve is próbálta tartani a szokásához magát, bár az adagját napi 2 tojásra csökkentette, emellett némi kekszet is evett. Lehet, hogy a tojás volt annak a titka, hogy megélte ezt az életkort, de a genetika is nagyban közrejátszott ebben: az édesanyja 91 évig élt, a nővérei pedig szintén megélték a 100-at – írja a Bors az Unilad cikke alapján.