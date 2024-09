Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse a turai kastélyban mutatta be új filmjét, a The Duelt, amelynek egyben ő a főszereplője is. A házaspáron kívül sok híresség is megjelent a bemutatón, igazi sztárparádét láthattak a meghívottak – írja cikkében az Origo.

Ott volt a bemutatón a film író–rendező párosa, Justin Matthews és Luke Spencer Roberts is, valamint szintén ott volt többek között María Gabriela de Faría venezuelai színésznő, aki a filmben az Aphrodite nevű szereplőt játssza.

Úgy tűnik, a házaspár között minden rendben van

Fotó: Csudai Sándor / Origo

A The Duel története szerint a Callan McAuliffe által alakított Woody rajtakapja a legjobb barátját (Dylan Sprouse karakterét), hogy viszonyt folytat a barátnőjével, és mivel épp egy régi birtokon időznek, egy pisztolypárbajjal akarja lerendezni a helyzetet.

A megcsalás egyébként Palvin Barbarával és Dylan Sprouse-szal kapcsolatban is szóba került idén, a páros azonban a turai kastélyban is kéz a kézben jelent meg, a színész pedig azzal a szöveggel engedte előre a feleségét az egyéni fotózásnál, hogy „te menj előbb drágám, te szebb vagy”.

Boldogan mosolyogva pózoltak a kamerának

Fotó: Origo / Csudai Sándor

Palvin Barbiék magyarországi esküvője

Hogy a világhírű magyar modellnek mennyire fontosak a magyar gyökerek, azt az is bizonyítja, hogy Dylan Sprouse-szal az esküvőjükre is Magyarországon, a Palvin család ceglédberceli birtokán került sor 2023 nyarán.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse New Yorkból Los Angelesbe költöztek, újabban pedig már a gyerekvállalás is szóba került köztük.

Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk

– mondta nemrég Palvin Barbara egy interjúban.

Mint kiderült, a mostani magyarországi látogatásuk során a bemutató mellett – amelyről itt tekinthet meg egy nagyobbacska képgalériát – pihenni és kirándulni érkezett a Sprouse házaspár.