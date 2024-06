A déli gyümölcs melatonint tartalmaz, amely segít az agyat és a testedet is beállítani egy egészséges alvásciklusra. Emellett magas a C-vitamin tartalma és antioxidánsban gazdag – ezzel erősítve az immunrendszert. Egyéb jótékony hatása is ismert az ananásznak: a benne lévő enzimek gyulladáscsökkentő hatásúak. Ez csökkenti az alvászavar melletti gyulladásokat. A benne lévő kálium pedig segít az egészséges vérnyomás fenntartásában, és az izomzatnak is nagyon hasznos.