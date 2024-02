Lehetséges, hogy egy border collie viszi el idén a show-t az Oscar-gálán. Tavaly év vége óta látható a mozikban az Egy zuhanás anatómiája című francia filmdráma. A tárgyalótermi thriller már számos díjat nyert, de öt kategóriában Oscar-esélyes is. Az Oscar-díj átadó előtti, úgynevezett jelöltek ebédjén is a film négylábú főszereplője volt a figyelem középpontjában.

Messi, a hétéves border collie kutya Pálma-díjat kapott az alakításáért a 76. cannes-i fesztiválon.

Az elismerés megmutatja, hogy az állatoknak és idomítóiknak milyen nagy jelentőségük van a filmek világában.

Oscar-gyanús alakítások

A kutyás filmek története egészen régre nyúlik vissza. Az egyik legtöbb részt megérő kutyás film a Rin Tin Tin volt, amely 1922 és 1976 között több mint harminc epizódot számlált, több tucat beidomított házi kedvenccel.

Lassie megható története sokak szemébe csalt könnyeket

Fotó: AFP

A német juhászkutya első kalandjai után egy bő évtizeddel követte Eric Knight Lassie-novellája, amelyet 1940-ben önálló regényben is kiadott. 1943-ra készült el az első Lassie hazatér című film, amelyet 2005ben forgattak újra. Lassie, a skót juhász annyira népszerű lett, hogy 1954-ben önálló televíziós sorozatot is kapott. A kutyás filmek iránti múlhatatlan szeretetet és érdeklődést jól tükrözi, hogy a Lassie-filmekből 12 mozifilm is készült - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Kutyák a filmvásznon

A Kutyám, Jerry Lee című 1989-es akciófilm, az 1990-es években igen népszerű Beethoven, a 1993-as Úton hazafelé: Egy hihetetlen utazás című kutyás filmek után az Egy kutya négy élete 2017-ben érkezett meg a mozikba. A megható filmdrámát szerette a közönség, a film jelentős bevételt hozott, így nem kellett sokat várni a folytatásra, az Egy kutya napjára, amelyet 2019-ben mutattak be.