Az 54 éves Jennifer Lopez is azok közé tartozik, akikről meg nem mondaná az ember a korát.

A szexi énekesnő évtizedeket is letagadhatna, olyan bombasztikus formában van. Természetesen rengeteget tesz érte, hogy továbbra is ilyen csinos maradjon. A kemény edzéseknek és az egészséges életmódnak pedig szerencsére meg is van a hatása, Lopez csak úgy ragyog.