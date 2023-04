Arianna Bella divatmodell, de a konyhában is jól boldogul. Ahogy a képeket nézzük nemcsak egy vacsora, de egy vasárnapi ebédfőzés is nagyon izgalmas vele. Legújabb fotóján már a kötényt is ledobta, lehet hogy csak új szakácskönyvet keresett, persze, hogy a legfelső polcon...

Fotós: @modell_ariannabella / Forrás: Instagram

Az amerikai modell persze tudja mit csinál, a nyuszis magazin is fotózta, tisztában van vele melyik a legelőnyösebb oldala. Az mondjuk érthetetlen, hogy az ágyba jobban felöltözik, mint a konyhába.

Fotós: @modell_ariannabella / Forrás: Instagram

Persze, amikor sportolni megy, akkor sem jön zavarba, ez például a gördeszkás szerelése, szerintünk sokakkal meg tudná szerettetni ezt a sportot...