A DeathList.net minden évben összeállítja ötvenfős halállistáját azokból az emberekből, akikről elképzelhető, hogy az adott esztendőben elhunynak. A névsorban szereplő személyek többnyire nagyon idősek, ám az extrém magas életkor nem elégséges feltétel ahhoz, hogy valakit beválogassanak a halállistára. A "jelölteknek" elég híresnek kell lenniük ahhoz, hogy halálukról a brit média mindenképpen beszámoljon. Ismertségüket szerezhették a teljesítményük vagy a hírhedtségük okán.

A weblap működése során a készítők a legnagyobb sikert 2020-ban érték el: akkor az ötven megjósolt halálesetből húsz igazzá vált, általában viszont 12-14 személyt sikerül eltalálniuk.

Az idei lista is összeállt már az év elején, és alig telt el másfél hónap az évből, máris bejött két tippjük. Februárban ugyanis életét vesztette az egykori pakisztáni elnök, Pervez Musarraf, valamint Burt Bacharach énekes-dalszerző is.

Felkerült a listára még az egykori amerikai elnök, Jimmy Carter és a felesége; Tony Bennett énekes, aki pár éve közös lemezt készített Lady Gagával, de ott találjuk a színészek közül Robert Wagnert, Mel Brookst és Alan Aldát is.

A halállista összeállítói John Lennon özvegyét, Yoko Onót is "jelölték", akárcsak a rocknagyit, Tina Turnert. A lista végén kapott helyet Mohamed Al-Fayed, az az üzletember, akinek fiába egykor beleszeretett a néhai hercegné, Diana.

Persze vannak akik már sokszor túlélték a halállistát. Rögtön az első helyen szerepel Dick van Dyke, azaz a készítők szerint a Halálbiztos diagnózis egykori színésze idén biztosan távozik az élők sorából. Van Dyke már tavaly is az első volt a listán, sőt, idén került fel rá nyolcadik alkalommal. Nála is többször volt már listázva Henry Kissinger, akinek halálát most tizenegyedszerre vizionálja a DeathList. A Nobel-békedíjas németországi születésű amerikai diplomata és politikus májusban ünnepli 100. születésnapját.