Most is ez történt, a Déli-óceánban, 500 méter mélyen találtak egy akár 20 centire is megnövő, igencsak ijesztő férget.

Az Eulagisca gigantea névre hallgató lény hasát aranyszínű sörték borítják, a feje miatt viszont nyugodtan elmehetne statisztálni az Alien-filmekbe.

Ahogy az Origo cikkének képén is látszik, a barátságos kis lényecske egyszerűen kitolja, majd egyszerűen visszahúzza torkát és állkapcsát, ha áldozattal találkozik.

A lényt egyébként már 1939-ben felfedezték, de a tudósok azóta sem tudják, pontosan mi is lehet, és az életmódja is rejtély még mindig.

Borítókép: illusztráció